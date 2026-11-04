BERNSTEIN RESEARCH stuft Scout24 auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 nach Quartalszahlen und einer Prognoseerhöhung von 90 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Onlineportalbetreiber habe in einem schwierigen Immobilienmarkt gut abgeschnitten und rechne deshalb nun mit einem Jahresumsatz am oberen Ende der bisherigen Zielspanne, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Sie überarbeitete ihr Bewertungsmodell./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:06 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,86 % und einem Kurs von 91,10EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 19:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Annick Maas

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 91

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 91,00 € , was eine Steigerung von +0,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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