BERNSTEIN RESEARCH stuft Scout24 auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 nach Quartalszahlen und einer Prognoseerhöhung von 90 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Onlineportalbetreiber habe in einem schwierigen Immobilienmarkt gut abgeschnitten und rechne deshalb nun mit einem Jahresumsatz am oberen Ende der bisherigen Zielspanne, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Sie überarbeitete ihr Bewertungsmodell./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,86 % und einem Kurs von 91,10EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 19:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 91
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
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