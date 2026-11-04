SNP SE Boosts Full-Year 2026 Outlook
A strong nine-month performance has prompted SNP SE to raise its 2026 outlook, setting higher expectations for revenue and EBIT growth.
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- SNP SE raised its full-year 2026 guidance following positive performance in the first nine months.
- The company now expects revenue growth in the high single-digit to low double-digit percentage range.
- Previously, SNP forecast revenue growth in the mid- to high-single-digit percentage range.
- EBIT is expected to increase year over year, potentially reaching well into the double-digit percentage range.
- The previous EBIT outlook called for growth in the low double-digit percentage range.
- SNP continues to expect a book-to-bill ratio above one for the full year.
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