SNP SE hebt Jahresprognose für 2026 an
Rückenwind für SNP: Nach starken neun Monaten und mit gut gefüllter Pipeline hebt der IT-Spezialist seine Prognose für Umsatz und operatives Ergebnis 2026 an.
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- SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat am 4. November 2026 ihre Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben.
- Grund dafür sind die positive Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten und eine starke Pipeline für das restliche Jahr.
- Das Unternehmen erwartet nun ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich.
- Zuvor hatte SNP ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich prognostiziert.
- Beim EBIT erwartet SNP gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg, der auch deutlich zweistellig ausfallen kann; zuvor wurde ein niedrig zweistelliges EBIT-Wachstum erwartet.
- Die Prognose für die Book-to-Bill-Ratio bleibt unverändert bei über 1.
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