Tesla eröffnet Entwicklungszentrum in Berlin
- Tesla eröffnet neues Entwicklungszentrum in Berlin
- Mehr als 250 Beschäftigte starten im Teilbetrieb
- Tesla investiert 100 Millionen Euro in den Standort
BERLIN (dpa-AFX) - Der US-Elektrobauer Tesla hat in Berlin ein neues europäisches Entwicklungszentrum eröffnet. Ingenieure und Techniker arbeiten dort in Laboren an der Material-, Antriebs und Fahrzeugentwicklung, wie das Unternehmen mitteilte. Tesla baute für den Standort eine alte Fabrikanlage in Berlin-Köpenick um - nicht weit vom Tesla-Werk in Grünheide entfernt. Es ist die einzige Autofabrik von Firmenchef Elon Musk in Europa.
Geschäftsführer Jan Brückner sagte, auch einige Teile des vor kurzem in den USA vorgestellten Tesla Roadster seien in Berlin entwickelt worden. Der Sportwagen kann dank Raketendüsen kurze Entfernungen im Flug zurücklegen. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sprach bei der Eröffnung des Entwicklungszentrums von einem starken Signal für den Innovations- und Wirtschaftsstandort Berlin.
Das Entwicklungszentrum startet zunächst im Teilbetrieb, wie es hieß. In der ersten Ausbaustufe arbeiten dort dem Unternehmen zufolge mehr als 250 Beschäftigte. Sie kommen aus bestehenden Einrichtungen in Tilburg in den Niederlanden und von weiteren Labor-Standorten. Auch Sicherheitstests an Fahrzeugteilen - darunter Airbags - und Tests an Batteriezellen werden in einer großen Halle durchgeführt.
Tesla: Investitionen von 100 Millionen Euro
Für die zweite Ausbaustufe des Zentrums sei die Genehmigung schon beantragt, teilte Tesla mit. Damit solle der Standort auf rund 500 Ingenieure und Techniker wachsen. Die Investitionskosten betragen insgesamt 100 Milliionen Euro, wie Tesla mitteilte.
Nähe zu Tesla-Fabrik wichtig
"Wir sind hierhergekommen, um zu bleiben", sagte der Leiter des Entwicklungszentrums, Brückner. "Wir bedienen über die Gigafactory Berlin-Brandenburg ganz Europa." Es sei wichtig gewesen, ein Gelände nah an dem Werk in Grünheide zu haben. In der ehemaligen Industrieruine in Berlin-Köpenick habe Tesla sein neues Zentrum möglichst schnell umsetzen können.
Der erste Genehmigungsantrag wurde dem Unternehmen zufolge im September 2025 eingereicht. In den kommenden Monaten soll das Gebäude weiter ausgebaut werden.
Mit Blick auch auf eine mögliche Regierung in Berlin unter Führung der Linken sagte Wegner: "Gemeinsam mit Brandenburg sind wir Wachstumsregion. Das darf nicht gefährdet werden. Dafür braucht es verlässliche Rahmenbedingungen."
Fabrik in Grünheide will Produktion ausbauen
Das Tesla-Werk in Grünheide soll ausgebaut werden. Mitte Oktober hieß es, auf dem Gelände will Tesla die Produktion nach den bisherigen Plänen von geplanten 500.000 Autos im Jahr - die noch nicht erreicht sind - auf eine Million im Jahr verdoppeln.
Elektroautos werden in Deutschland immer beliebter. Als Grund werden unter anderem gestiegene Kosten für Sprit gesehen. Zudem wird die E-Autoprämie laut Umweltministerium stark nachgefragt./mow/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 346,7 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 19:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 430,86USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 391,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +12,63 %/+38,27 % bedeutet.
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Meinen herzlichen Glückwunsch an die Demokraten und die Amerikaner allgemein, die sich endlich von Murksi und seiner Marionette Donald emanzipieren. Weiter so!!! 🤗🤗😎🤠
Ja, das wird lustig für uns Elon. Jetzt ist er extra mit Mann und Maus nach Texas umgezogen, weil die Californier soo böse zu ihm waren: seine zwei grossen Firmen, der Robotaxi/Cybercab-Zirkus, privat. Und nun wacht er in einem blue state auf, nicht nur Talarico hat den Senatssitz gewonnen, sondern auch Hinojosa den Governor. Obwohl er eine halbe Milliarde in den Wahlkampf gepumpt hat. Bisher SpacekeXs und Tesla je gut 4% im Minus, aber ich denke auch, dass hier ein Downtrend beginnt. Die Höhe der Übernahmefantasie hängt ja auch am SpacekeXs-Kurs, wenn der fällt, dann sinkt auch das Potential für den Auskauf der Tesla-Aktionäre.
Nun schauen wir mal, wie die Midterms der Tesla Aktie weh tun.