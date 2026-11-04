Börsen Update USA - 04.11. - US 30 stark +3,02 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Der US 30 bewegt sich bei 53.312,53 PKT und steigt um +3,02 %.
Top-Werte: 3M +9,53 %, Amazon +6,89 %, Microsoft +6,87 %, Apple +6,60 %, Cisco Systems -1,52 %
Flop-Werte: Caterpillar -7,13 %, Chevron Corporation -4,20 %, NVIDIA -3,30 %
Der US 500 steht aktuell (19:59:34) bei 7.698,19 PKT und steigt um +1,72 %.
Top-Werte: The Mosaic +16,04 %, Stanley Black & Decker +15,11 %, Zimmer Biomet Holdings +14,78 %, Booking Holdings +12,77 %, Expedia Group +12,75 %
Flop-Werte: Fidelity National Information Services -25,23 %, Trimble -17,30 %, Comfort Systems USA -17,17 %, Vistra -16,08 %, Vertiv Holdings Registered (A) -15,69 %
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