The Mosaic zieht mit steigenden Düngerwerten kräftig an

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die The Mosaic Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,20 % verkraften.

Düngemittelwerte legen zu: Neben The Mosaic steigen auch Nutrien, Yara International und K+S, allerdings deutlich weniger stark. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser des Kurssprungs gibt es zunächst nicht. Im Tagesverlauf liegt The Mosaic zwischenzeitlich noch um 1,64 % im Minus, bevor die Aktie deutlich ins Plus dreht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Mosaic Aktie damit um +10,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,36 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,27 % verloren.

Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um +1,72 %. The Mosaic entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Yara International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,72 %. K+S notiert im Plus, mit +0,62 %. Nutrien notiert im Plus, mit +2,94 %.

Die Aktie von The Mosaic erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -19,97 %. Über 5 Jahre lag sie bei -13,03 %, über 10 Jahre bei -3,39 %.

Informationen zur The Mosaic Aktie

The Mosaic Company ist ein führender US-Düngemittelhersteller, fokussiert auf Phosphat- und Kalidünger für Landwirtschaft und Industrie. Starke Position im globalen Nährstoffmarkt, vertikal integriert von Abbau bis Vertrieb. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Yara, CF Industries, K+S. Vorteile: Skaleneffekte, eigene Rohstoffbasis, globale Logistik und Agrar-Beratungsservices.

Es gibt 318 Mio. The Mosaic Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,91 Mrd.EUR € wert.

The Mosaic Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,12 % 1 Monat -1,36 % 3 Monate -2,20 % 1 Jahr -21,58 %

Lohnt sich ein Investment in die The Mosaic Aktie?

Stand: 04.11.2026, 20:00 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der The Mosaic Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur The Mosaic Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.