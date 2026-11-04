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    The Mosaic zieht mit steigenden Düngerwerten kräftig an

    Aktie im Fokus

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Aktie von The Mosaic springt um 16,04 % nach oben und verzeichnet bereits das 14,7-Fache des gesamten Vortagesumsatzes.

    Aktie im Fokus - The Mosaic zieht mit steigenden Düngerwerten kräftig an
    Foto: adobe.stock.com

    Düngemittelwerte legen zu: Neben The Mosaic steigen auch Nutrien, Yara International und K+S, allerdings deutlich weniger stark. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser des Kurssprungs gibt es zunächst nicht. Im Tagesverlauf liegt The Mosaic zwischenzeitlich noch um 1,64 % im Minus, bevor die Aktie deutlich ins Plus dreht.

    The Mosaic Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 04.11.2026

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die The Mosaic Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,20 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Mosaic Aktie damit um +10,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,36 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,27 % verloren.

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    Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um +1,72 %. The Mosaic entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Yara International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,72 %. K+S notiert im Plus, mit +0,62 %. Nutrien notiert im Plus, mit +2,94 %.

    Die Aktie von The Mosaic erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -19,97 %. Über 5 Jahre lag sie bei -13,03 %, über 10 Jahre bei -3,39 %.

    Informationen zur The Mosaic Aktie

    The Mosaic Company ist ein führender US-Düngemittelhersteller, fokussiert auf Phosphat- und Kalidünger für Landwirtschaft und Industrie. Starke Position im globalen Nährstoffmarkt, vertikal integriert von Abbau bis Vertrieb. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Yara, CF Industries, K+S. Vorteile: Skaleneffekte, eigene Rohstoffbasis, globale Logistik und Agrar-Beratungsservices.

    Es gibt 318 Mio. The Mosaic Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,91 Mrd.EUR € wert.

    The Mosaic Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,12 %
    1 Monat -1,36 %
    3 Monate -2,20 %
    1 Jahr -21,58 %
    Stand: 04.11.2026, 20:00 Uhr

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    Ob sich ein Einstieg bei der The Mosaic Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur The Mosaic Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    The Mosaic

    +14,23 %
    +11,94 %
    +1,34 %
    -0,40 %
    -19,96 %
    -38,74 %
    -45,01 %
    -13,95 %
    -60,74 %
    ISIN:US61945C1036WKN:A1JFWK
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