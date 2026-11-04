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    Drei Menschen im russischen Belgorod getötet

    Gouverneur

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    Gouverneur - Drei Menschen im russischen Belgorod getötet
    Foto: Siarhei - 356130783

    MOSKAU (dpa-AFX) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Minibus sind im russischen Grenzgebiet Belgorod nach Behördenangaben drei Menschen getötet worden. Bei den Opfern handele es sich um einen Mann, eine Frau und einen achtjährigen Jungen, teilte der Gouverneur der Region, Alexander Schuwajew, mit, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Der Bus wurde den Angaben zufolge im Dorf Soldatskoje etwa 15 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt attackiert.

    Aus dem Gebiet Belgorod wird das russische Militär mit Nachschub für Angriffe auf Charkiw und den Donbass versorgt. Deshalb beschießen die ukrainischen Truppen das Gebiet regelmäßig. Die Zivilbevölkerung dort ist deutlich stärker vom Krieg betroffen als in anderen russischen Gebieten.

    Bereits 40 Tote nach russischem Angriff

    Trotzdem ist die Zahl ziviler Opfer in Russland weiterhin viel geringer als auf ukrainischer Seite. Nach dem Angriff auf den ukrainischen Ort Komuschywacha bei Saporischschja vom Montag wurden bis Mittwoch 40 Tote gefunden, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj mitteilte. Etwa 30 Menschen würden noch in den Trümmern einer Schule vermutet. In der Schule des frontnahen Ortes war humanitäre Hilfe verteilt worden, als mehrere russische Gleitbomben einschlugen. Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem verheerenden Krieg./fko/DP/he






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