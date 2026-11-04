Rheinmetall verliert nach erneuter Prognosesenkung deutlich

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Rheinmetall, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -19,34 % Verlust nach sich zog.

Erneut senkt Rheinmetall wegen wahrscheinlicher Verzögerungen beim Boxer-Projekt und bei Artilleriemunition die Prognose für das laufende Jahr und belastet damit die Aktie. Der Vorstand rechnet nun mit einem Konzernumsatz von rund 13,2 Milliarden Euro. Auch andere Rüstungswerte geben nach, darunter Lockheed Martin, Northrop Grumman und BAE Systems.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um -5,90 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,53 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine negative Entwicklung von -38,70 % erlebt.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,91 %. Thales notiert im Minus, mit -1,81 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -2,57 %. Lockheed Martin verliert -7,11 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -4,29 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die gesenkte Jahresprognose trotz gestiegener Q3-Umsätze und Gewinne. Verzögerungen beim Boxer-Projekt Arminius und bei Artilleriemunition belasten Umsatz, Marge und Cashflow-Erwartungen. Diskutiert werden Risiken für das Auftragsbestandsziel und weitere Kursverluste; ein Kursziel von 600 Euro ist umstritten. Andere betonen die zeitliche Verschiebung statt eines Auftragsausfalls und den weiterhin erwarteten positiven Jahres-Cashflow.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,74 Mrd. € wert.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,90 % 1 Monat -0,53 % 3 Monate -19,34 % 1 Jahr -45,87 %

Stand: 04.11.2026, 20:35 Uhr

Starkes Wachstum, gedämpfter Ausblick: Rheinmetall legt im dritten Quartal deutlich zu, senkt jedoch wegen Projektverzögerungen seine Jahresprognose.

Wegen wahrscheinlicher Verzögerungen beim Boxer-Projekt und bei Artilleriemunition hat Rheinmetall die Prognosen für das laufende Jahr erneut gekappt. Der Vorstand rechne nun mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf rund 13,2 Milliarden Euro im …

Die Aktie von Rheinmetall erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 54,99 %. Über 5 Jahre lag sie bei 63,80 %, über 10 Jahre bei 32,06 %.

Rheinmetall Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Rheinmetall Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Rheinmetall Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.