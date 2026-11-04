Bahrains Gateway Gulf 2026 präsentiert strategische Ankündigungen, Partnerschaften und Abkommen im Wert von 22,3 Milliarden US-Dollar.

MANAMA, Bahrain, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Die vierte Ausgabe von Gateway Gulf, veranstaltet vom Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB), wurde mit Ankündigungen, Partnerschaften und Verträgen im Wert von 22,3 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Über zwei Tage wurden mehr als 110 Ankündigungen in einer Vielzahl von Sektoren gemacht, darunter Finanzdienstleistungen, Technologie, Logistik, Fertigung, Tourismus, Luftfahrt, Energie und Wasser, Gesundheitswesen, Bildung und andere wachstumsstarke Sektoren.

Von der Hauptplenarsitzung bis zur Unterzeichnungsphase im Manama Circle war die Gateway Gulf 2026 von einem stetigen Strom wegweisender Abkommen, strategischer Partnerschaften und bedeutender Investitionsankündigungen geprägt, die die Tiefe und Vielfalt der Möglichkeiten im Königreich Bahrain und der gesamten Region widerspiegeln. Diese Dynamik festigte Bahrains Position als vertrauenswürdiges Ziel für globales Kapital und als strategische Plattform für Unternehmen, die Zugang zu Chancen in der Golfregion und in wachstumsstarken Märkten weltweit suchen.

Im Laufe der zweitägigen Veranstaltung wurden über 75 Abkommen und Absichtserklärungen (MoUs) unterzeichnet. Dies unterstreicht den Fokus der Veranstaltung auf die Umsetzung des Dialogs in konkrete Maßnahmen und hebt die Bandbreite der im Rahmen von Gateway Gulf 2026 vorangetriebenen Partnerschaften hervor. Vier Großprojekte mit einem Gesamtwert von 3,89 Milliarden US-Dollar wurden mit der Goldenen Lizenz von Bahrain ausgezeichnet. Diese Projekte stärken die Stellung des Inselstaates als strategisches regionales Drehkreuz und seine Fähigkeit, hochwertige Investitionen anzuziehen, die die Konnektivität, Innovation und wirtschaftliche Diversifizierung kontinuierlich voranbringen.

Bahrains Position als Tor zum Golf-Kooperationsrat (GCC) wird durch sein hochvernetztes, unternehmensfreundliches Ökosystem und seine diversifizierte Wirtschaft unterstützt, wobei die Nicht-Öl-Sektoren rund 86 % zum BIP beitragen. Diese Stärken machen das Königreich zu einem attraktiven Standort für Unternehmen und Investoren, die expandieren und langfristige Chancen in der gesamten Region nutzen möchten. Mit einer Gesamtwirtschaft von über 2,38 Billionen US-Dollar ist der Golf-Kooperationsrat (GCC) ein Zentrum für Kapital, Talente und Innovation. Kontinuierliche Investitionen in Infrastruktur, regionale Integration und wirtschaftliche Diversifizierung bilden weiterhin die Grundlage für seine Widerstandsfähigkeit.

Das Flaggschiff-Investitionsforum, das am 1. und 2. November im Four Seasons Hotel Bahrain Bay unter dem Motto „Globale Partnerschaften neu denken, nachhaltiges Wachstum fördern" stattfand, brachte Minister, Investoren und Führungskräfte der globalen C-Suite zusammen, um neue Partnerschaften zu schmieden, grenzüberschreitendes Kapital zu mobilisieren und Investitionen in wachstumsstarke Sektoren voranzutreiben. Die vierte Auflage bekräftigte Bahrains Rolle als Plattform für regionale und internationale Partnerschaften und setzte seine Wettbewerbsstärke in konkrete Investitionen, stärkere Handelsbeziehungen und Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum um. Mit dem klaren Fokus, Dialog in Handeln und Chancen in Investitionen umzuwandeln, schafft Gateway Gulf weiterhin Partnerschaften mit nachhaltiger wirtschaftlicher Wirkung für Bahrain, die Region und darüber hinausgehende Märkte.

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