RBC stuft RHEINMETALL AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rheinmetall nach vorläufigen Quartalszahlen und einer Prognosesenkung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Die gekürzten Jahresziele des Rüstungskonzerns lägen beim Ergebnis (Ebita) nun 8 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Colin Moody in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei negativ für die Anlegerstimmung, angesichts des gut 50-prozentigen Bewertungsabschlags zur Branche aber womöglich schon eingepreist. Moody geht weiter davon aus, dass Rheinmetall von der Wiederaufrüstung in Europa profitieren wird./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:38 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:38 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,14 % und einem Kurs von 953,5EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 21:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Colin Moody

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1600

Kursziel alt: 1600

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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