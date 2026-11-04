3M klettert auf 52-Wochen-Hoch - 20,09 % Plus im Monat

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in 3M investiert war, konnte einen Gewinn von +12,24 % verbuchen.

Mit einem neuen 52-Wochen-Hoch setzt 3M den Kursanstieg der vergangenen Wochen fort. Der Industriewert übertrifft heute den US 30 deutlich, der um 3,07 % zulegt. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser für den Kurssprung gibt es zunächst nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der 3M Aktie damit ein Gewinn von +12,10 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,09 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von 3M +26,72 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US 30 bewegt sich heute nur um +3,07 %. 3M entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

3M Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,10 % 1 Monat +20,09 % 3 Monate +12,24 % 1 Jahr +23,00 %

So schlagen sich die Wettbewerber von 3M

Stand: 04.11.2026, 21:00 Uhr

Emerson Electric, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,45 %. Parker-Hannifin notiert im Minus, mit -3,24 %.

Die Aktie von 3M erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 29,34 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,85 %, über 10 Jahre bei 2,41 %.

Informationen zur 3M Aktie

3M ist ein diversifizierter Industriekonzern (u.a. Klebstoffe, Schleifmittel, Filter, Arbeitsschutz, Healthcare, Consumer-Produkte wie Post-it, Scotch). Starke F&E-Pipeline, breite Patentbasis. Global präsent, aber wachstumsschwach und rechtlich belastet (PFAS, Ohrstöpsel). Hauptkonkurrenten: Honeywell, GE, DuPont, Sika. USP: Materialkompetenz, Markenstärke, hohe Kundenbindung durch Systemlösungen.

Es gibt 516 Mio. 3M Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,27 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Kräftige Kursgewinne diesseits und jenseits des Atlantiks: DAX und US 30 legen rund 2,5 Prozent zu. Bei den Einzelwerten stehen deutliche Gewinner teils herben Verlierern gegenüber.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

3M Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die 3M Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 3M Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.