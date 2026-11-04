RBC belässt Rheinmetall auf 'Outperform' - Ziel 1600 Euro
ANALYSE-FLASH
- RBC bestätigt Outperform und 1600 Euro Kursziel
- Ebita-Jahresziel liegt acht Prozent unter Konsens
- Moody sieht Chancen durch Europas Wiederaufrüstung
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Rheinmetall nach vorläufigen Quartalszahlen und einer Prognosesenkung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Die gekürzten Jahresziele des Rüstungskonzerns lägen beim Ergebnis (Ebita) nun 8 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Colin Moody in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei negativ für die Anlegerstimmung, angesichts des gut 50-prozentigen Bewertungsabschlags zur Branche aber womöglich schon eingepreist. Moody geht weiter davon aus, dass Rheinmetall von der Wiederaufrüstung in Europa profitieren wird./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:38 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:38 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,23 % und einem Kurs von 952,6 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 21:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.388,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +7,64 %/+74,12 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 1600 Euro
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Zitate:
Da hat er was aus dem Hut gezaubert wie der Gaukler das Kaninchen aus dem Hut, um seine These von den 600-900 zu untermauern. Die Short-Mär stimmt hinten und vorne nicht. Weil seine Grafik nicht passt, kommt er dann mit dem Hinweis auf die nicht meldepflichtigen Hegdefonds. Ich gehöre ja auch eher zur kritischen Seite bei RHM, aber das, was der BlackZock hier serviert, ist m.E. nur Klamauk.