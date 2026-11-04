Top & Flop im US 30: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 04.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +7,51 %
Performance 1M: +7,61 %
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Tagesperformance: +6,89 %
Performance 1M: +7,31 %
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Tagesperformance: -6,85 %
Performance 1M: -30,73 %
Tagesperformance: +6,30 %
Performance 1M: +5,86 %
Tagesperformance: -4,03 %
Performance 1M: +4,86 %
Tagesperformance: -3,98 %
Performance 1M: -12,64 %
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