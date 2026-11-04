Top & Flop im US 30: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 04.11.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Abverkauf der Microsoft-Aktie trotz besser als erwarteter Zahlen mit 4,89 Gewinn je Aktie. Diskutiert werden die von 175 auf 170 Mrd. reduzierten Investitionspläne für 2026 und mögliche Entlastungen beim Cashflow. Umstritten ist, ob dies eine Abkühlung des KI-Booms oder lediglich Verzögerungen durch Strom- und Kapazitätsengpässe signalisiert. Microsoft wird teils als nur geringfügig von einem möglichen Chipabschwung betroffen gesehen.