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    Top & Flop im US 30: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 04.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Top & Flop im US 30: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 04.11.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart 3M
    ISIN: US88579Y1010
    WKN: 851745
    Die 3M Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,20 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: +7,51 %
    Platz 2
    Performance 1M: +7,61 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,51 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Abverkauf der Microsoft-Aktie trotz besser als erwarteter Zahlen mit 4,89 Gewinn je Aktie. Diskutiert werden die von 175 auf 170 Mrd. reduzierten Investitionspläne für 2026 und mögliche Entlastungen beim Cashflow. Umstritten ist, ob dies eine Abkühlung des KI-Booms oder lediglich Verzögerungen durch Strom- und Kapazitätsengpässe signalisiert. Microsoft wird teils als nur geringfügig von einem möglichen Chipabschwung betroffen gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

    Amazon
    Tagesperformance: +6,89 %
    Platz 3
    Performance 1M: +7,31 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,89 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach den Q3-Zahlen: Hohe KI-Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar 2026, ein negativer freier Cashflow von 42,4 Milliarden und ein verhaltener Ausblick belasten. Dem stehen 39 Prozent AWS-Wachstum, ein Auftragsbestand von 578 Milliarden und eine Rekordmarge gegenüber. Viele sehen den Rücksetzer als Kaufgelegenheit; Analystenziele liegen im Schnitt bei etwa 331 Dollar. Charttechnisch gelten 230 Dollar als Unterstützung und 255 Dollar als Widerstand.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    Caterpillar
    Tagesperformance: -6,85 %
    Platz 4
    Performance 1M: -30,73 %
    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,85 %.

    Apple
    Tagesperformance: +6,30 %
    Platz 5
    Performance 1M: +5,86 %
    Chart Apple
    ISIN: US0378331005
    WKN: 865985
    Die Apple Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,30 %.

    Chevron Corporation
    Tagesperformance: -4,03 %
    Platz 6
    Performance 1M: +4,86 %
    Chart Chevron Corporation
    ISIN: US1667641005
    WKN: 852552
    Die Chevron Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,03 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -3,98 %
    Platz 7
    Performance 1M: -12,64 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,98 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Frage, ob NVIDIAs Korrektur weitergeht: Einige erwarten Kurse unter 200 US-Dollar und setzen auf fallende Notierungen. Andere sehen die Aktie trotz Inflation und steigender Zinsen als relativ stark und halten erste Käufe für möglich. Langfristige KI-Nachfrage, Aktienrückkäufe und starke AMD-Zahlen gelten als Stützen; Sorgen bereiten überzogene Umsatzannahmen, Kreislauffinanzierungen und mögliche Exportbeschränkungen.

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