Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +12,26 %
Performance 1M: +8,21 %
Tagesperformance: -11,49 %
Performance 1M: -43,20 %
Tagesperformance: -11,46 %
Performance 1M: -45,84 %
Tagesperformance: -10,34 %
Performance 1M: -42,37 %
Tagesperformance: +10,01 %
Performance 1M: +1,74 %
Tagesperformance: -9,68 %
Performance 1M: -41,37 %
Tagesperformance: +9,66 %
Performance 1M: +23,57 %
Tagesperformance: -9,51 %
Performance 1M: -37,57 %
Tagesperformance: -9,47 %
Performance 1M: -44,09 %
Tagesperformance: -9,36 %
Performance 1M: -39,18 %
Tagesperformance: -8,62 %
Performance 1M: -24,93 %
Tagesperformance: +8,30 %
Performance 1M: +28,94 %
Tagesperformance: -8,23 %
Performance 1M: -33,47 %
Tagesperformance: +8,22 %
Performance 1M: +29,57 %
Tagesperformance: +8,02 %
Performance 1M: +5,17 %
Tagesperformance: +7,79 %
Performance 1M: +0,72 %
Tagesperformance: -7,78 %
Performance 1M: -23,84 %
Tagesperformance: -7,65 %
Performance 1M: -37,72 %
Tagesperformance: +7,47 %
Performance 1M: +7,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -7,45 %
Performance 1M: -12,67 %
Tagesperformance: +7,24 %
Performance 1M: +21,84 %
Tagesperformance: +7,10 %
Performance 1M: +3,10 %
Tagesperformance: -7,06 %
Performance 1M: -3,50 %
Tagesperformance: +7,03 %
Performance 1M: +35,57 %
Tagesperformance: -7,00 %
Performance 1M: -50,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,93 %
Performance 1M: +9,82 %
Tagesperformance: +6,89 %
Performance 1M: +7,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,64 %
Performance 1M: +2,89 %
Tagesperformance: +6,39 %
Performance 1M: +21,30 %
Tagesperformance: +6,30 %
Performance 1M: +5,86 %
Tagesperformance: +6,29 %
Performance 1M: +8,70 %
Tagesperformance: +5,96 %
Performance 1M: +18,78 %
Tagesperformance: +5,32 %
Performance 1M: +20,05 %