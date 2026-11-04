🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDatadog Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Datadog Registered (A)

    Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026

    Top & Flop

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Shopify Inc.!
    Long
    127,22€
    Basispreis
    2,40
    Ask
    × 13,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    171,39€
    Basispreis
    1,77
    Ask
    × 11,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -15,62 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: +12,26 %
    Platz 2
    Performance 1M: +8,21 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,26 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -11,49 %
    Platz 3
    Performance 1M: -43,20 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,49 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -11,46 %
    Platz 4
    Performance 1M: -45,84 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,46 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -10,34 %
    Platz 5
    Performance 1M: -42,37 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,34 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +10,01 %
    Platz 6
    Performance 1M: +1,74 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,01 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -9,68 %
    Platz 7
    Performance 1M: -41,37 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,68 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +9,66 %
    Platz 8
    Performance 1M: +23,57 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,66 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -9,51 %
    Platz 9
    Performance 1M: -37,57 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,51 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -9,47 %
    Platz 10
    Performance 1M: -44,09 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,47 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -9,36 %
    Platz 11
    Performance 1M: -39,18 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,36 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -8,62 %
    Platz 12
    Performance 1M: -24,93 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,62 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +8,30 %
    Platz 13
    Performance 1M: +28,94 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,30 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -8,23 %
    Platz 14
    Performance 1M: -33,47 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,23 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +8,22 %
    Platz 15
    Performance 1M: +29,57 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,22 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +8,02 %
    Platz 16
    Performance 1M: +5,17 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,02 %.

    Shopify
    Tagesperformance: +7,79 %
    Platz 17
    Performance 1M: +0,72 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,79 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -7,78 %
    Platz 18
    Performance 1M: -23,84 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,78 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -7,65 %
    Platz 19
    Performance 1M: -37,72 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,65 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: +7,47 %
    Platz 20
    Performance 1M: +7,61 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,47 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Abverkauf der Microsoft-Aktie trotz besser als erwarteter Zahlen mit 4,89 Gewinn je Aktie. Diskutiert werden die von 175 auf 170 Mrd. reduzierten Investitionspläne für 2026 und mögliche Entlastungen beim Cashflow. Umstritten ist, ob dies eine Abkühlung des KI-Booms oder lediglich Verzögerungen durch Strom- und Kapazitätsengpässe signalisiert. Microsoft wird teils als nur geringfügig von einem möglichen Chipabschwung betroffen gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -7,45 %
    Platz 21
    Performance 1M: -12,67 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,45 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: +7,24 %
    Platz 22
    Performance 1M: +21,84 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,24 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: +7,10 %
    Platz 23
    Performance 1M: +3,10 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,10 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: -7,06 %
    Platz 24
    Performance 1M: -3,50 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,06 %.

    GE Healthcare Technologies
    Tagesperformance: +7,03 %
    Platz 25
    Performance 1M: +35,57 %
    Chart GE Healthcare Technologies
    ISIN: US36266G1076
    WKN: A3D3G6
    Die GE Healthcare Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,03 %.

    Intel
    Tagesperformance: -7,00 %
    Platz 26
    Performance 1M: -50,76 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,00 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Intels starken Kursrückgang und die Frage nach Bodenbildung oder weiterer Abwärtsbewegung. Einige erwarten wegen des RSI um 20 einen kurzfristigen Rebound und verweisen auf Unterstützung bei 50 Dollar; andere halten deutlich tiefere Kurse für möglich. Kritisiert werden der zuvor als überzogen bewertete Anstieg und fehlende externe Foundry-Kunden. Auch der Aktienkauf des CEO zu rund 64,73 Dollar blieb ohne erkennbare Kursreaktion.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: +6,93 %
    Platz 27
    Performance 1M: +9,82 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,93 %.

    Amazon
    Tagesperformance: +6,89 %
    Platz 28
    Performance 1M: +7,31 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,89 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach den Q3-Zahlen: Hohe KI-Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar 2026, ein negativer freier Cashflow von 42,4 Milliarden und ein verhaltener Ausblick belasten. Dem stehen 39 Prozent AWS-Wachstum, ein Auftragsbestand von 578 Milliarden und eine Rekordmarge gegenüber. Viele sehen den Rücksetzer als Kaufgelegenheit; Analystenziele liegen im Schnitt bei etwa 331 Dollar. Charttechnisch gelten 230 Dollar als Unterstützung und 255 Dollar als Widerstand.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    Dexcom
    Tagesperformance: +6,64 %
    Platz 29
    Performance 1M: +2,89 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,64 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: +6,39 %
    Platz 30
    Performance 1M: +21,30 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,39 %.

    Apple
    Tagesperformance: +6,30 %
    Platz 31
    Performance 1M: +5,86 %
    Chart Apple
    ISIN: US0378331005
    WKN: 865985
    Die Apple Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,30 %.

    Ross Stores
    Tagesperformance: +6,29 %
    Platz 32
    Performance 1M: +8,70 %
    Chart Ross Stores
    ISIN: US7782961038
    WKN: 870053
    Die Ross Stores Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,29 %.

    Amgen
    Tagesperformance: +5,96 %
    Platz 33
    Performance 1M: +18,78 %
    Chart Amgen
    ISIN: US0311621009
    WKN: 867900
    Die Amgen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,96 %.

    Copart
    Tagesperformance: +5,32 %
    Platz 34
    Performance 1M: +20,05 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,32 %.

    zurückvorwärts
    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     