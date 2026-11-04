Die größten Gewinner und Verlierer im US 500 am 04.11.2026
Top & Flop
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
The Mosaic
Tagesperformance: +19,12 %
Tagesperformance: +19,12 %
Platz 2
Performance 1M: -1,36 %
Performance 1M: -1,36 %
Trimble
Tagesperformance: -17,79 %
Tagesperformance: -17,79 %
Platz 3
Performance 1M: -4,94 %
Performance 1M: -4,94 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -17,05 %
Tagesperformance: -17,05 %
Platz 4
Performance 1M: -37,50 %
Performance 1M: -37,50 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -15,62 %
Tagesperformance: -15,62 %
Platz 5
Performance 1M: -30,74 %
Performance 1M: -30,74 %
Vistra
Tagesperformance: -15,23 %
Tagesperformance: -15,23 %
Platz 6
Performance 1M: -16,23 %
Performance 1M: -16,23 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -15,12 %
Tagesperformance: -15,12 %
Platz 7
Performance 1M: -18,62 %
Performance 1M: -18,62 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -14,03 %
Tagesperformance: -14,03 %
Platz 8
Performance 1M: -15,09 %
Performance 1M: -15,09 %
Zimmer Biomet Holdings
Tagesperformance: +13,86 %
Tagesperformance: +13,86 %
Platz 9
Performance 1M: +25,83 %
Performance 1M: +25,83 %
Stanley Black & Decker
Tagesperformance: +13,58 %
Tagesperformance: +13,58 %
Platz 10
Performance 1M: +31,06 %
Performance 1M: +31,06 %
Centene
Tagesperformance: +13,33 %
Tagesperformance: +13,33 %
Platz 11
Performance 1M: +20,40 %
Performance 1M: +20,40 %
CDW Corporation
Tagesperformance: +13,19 %
Tagesperformance: +13,19 %
Platz 12
Performance 1M: +25,58 %
Performance 1M: +25,58 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -13,17 %
Tagesperformance: -13,17 %
Platz 13
Performance 1M: -31,84 %
Performance 1M: -31,84 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -12,97 %
Tagesperformance: -12,97 %
Platz 14
Performance 1M: -34,61 %
Performance 1M: -34,61 %
CIENA
Tagesperformance: -12,62 %
Tagesperformance: -12,62 %
Platz 15
Performance 1M: -30,85 %
Performance 1M: -30,85 %
Quanta Services
Tagesperformance: -12,51 %
Tagesperformance: -12,51 %
Platz 16
Performance 1M: -14,52 %
Performance 1M: -14,52 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +12,26 %
Tagesperformance: +12,26 %
Platz 17
Performance 1M: +8,21 %
Performance 1M: +8,21 %
NRG Energy
Tagesperformance: -12,07 %
Tagesperformance: -12,07 %
Platz 18
Performance 1M: -9,76 %
Performance 1M: -9,76 %
Expedia Group
Tagesperformance: +12,07 %
Tagesperformance: +12,07 %
Platz 19
Performance 1M: +20,92 %
Performance 1M: +20,92 %
CVS Health
Tagesperformance: -11,70 %
Tagesperformance: -11,70 %
Platz 20
Performance 1M: -7,16 %
Performance 1M: -7,16 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -11,48 %
Tagesperformance: -11,48 %
Platz 21
Performance 1M: -13,86 %
Performance 1M: -13,86 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -11,39 %
Tagesperformance: -11,39 %
Platz 22
Performance 1M: -43,20 %
Performance 1M: -43,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lumentum Holdings (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Marvells geplante reine Aktienübernahme von Lumentum und deren Bewertung. Einige halten den Deal für strategisch sinnvoll, viele kritisieren ihn als nachteilig für Lumentum-Aktionäre und verweisen auf einen deutlich gesunkenen rechnerischen Übernahmewert. Diskutiert werden außerdem eine mögliche Prüfung durch eine Kanzlei, die Zustimmung großer Aktionäre und die Folgen eines Rückzugs.
GE Vernova
Tagesperformance: -10,87 %
Tagesperformance: -10,87 %
Platz 23
Performance 1M: -16,50 %
Performance 1M: -16,50 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: -10,78 %
Tagesperformance: -10,78 %
Platz 24
Performance 1M: -8,59 %
Performance 1M: -8,59 %
Eaton
Tagesperformance: -10,75 %
Tagesperformance: -10,75 %
Platz 25
Performance 1M: -18,79 %
Performance 1M: -18,79 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: +10,36 %
Tagesperformance: +10,36 %
Platz 26
Performance 1M: +19,45 %
Performance 1M: +19,45 %
Coherent
Tagesperformance: -10,10 %
Tagesperformance: -10,10 %
Platz 27
Performance 1M: -42,85 %
Performance 1M: -42,85 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: +10,09 %
Tagesperformance: +10,09 %
Platz 28
Performance 1M: +7,72 %
Performance 1M: +7,72 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +10,01 %
Tagesperformance: +10,01 %
Platz 29
Performance 1M: +1,74 %
Performance 1M: +1,74 %
Emcor Group
Tagesperformance: -9,98 %
Tagesperformance: -9,98 %
Platz 30
Performance 1M: -18,37 %
Performance 1M: -18,37 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +9,66 %
Tagesperformance: +9,66 %
Platz 31
Performance 1M: +23,57 %
Performance 1M: +23,57 %
Stryker
Tagesperformance: +9,25 %
Tagesperformance: +9,25 %
Platz 32
Performance 1M: +23,36 %
Performance 1M: +23,36 %
3M
Tagesperformance: +9,20 %
Tagesperformance: +9,20 %
Platz 33
Performance 1M: +20,09 %
Performance 1M: +20,09 %
Block (A)
Tagesperformance: +8,98 %
Tagesperformance: +8,98 %
Platz 34
Performance 1M: +18,43 %
Performance 1M: +18,43 %
Moderna
Tagesperformance: +8,97 %
Tagesperformance: +8,97 %
Platz 35
Performance 1M: +29,57 %
Performance 1M: +29,57 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: +8,62 %
Tagesperformance: +8,62 %
Platz 36
Performance 1M: +1,19 %
Performance 1M: +1,19 %
Dollar Tree
Tagesperformance: +8,43 %
Tagesperformance: +8,43 %
Platz 37
Performance 1M: +30,17 %
Performance 1M: +30,17 %
Autodesk
Tagesperformance: +8,30 %
Tagesperformance: +8,30 %
Platz 38
Performance 1M: +28,94 %
Performance 1M: +28,94 %
Align Technology
Tagesperformance: +8,25 %
Tagesperformance: +8,25 %
Platz 39
Performance 1M: +13,44 %
Performance 1M: +13,44 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: +8,05 %
Tagesperformance: +8,05 %
Platz 40
Performance 1M: +22,40 %
Performance 1M: +22,40 %
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