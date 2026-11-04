🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFidelity National Information Services AktievorwärtsNachrichten zu Fidelity National Information Services

    Die größten Gewinner und Verlierer im US 500 am 04.11.2026

    Top & Flop

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Die größten Gewinner und Verlierer im US 500 am 04.11.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Align Technology!
    Long
    133,26€
    Basispreis
    2,90
    Ask
    × 7,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    162,46€
    Basispreis
    0,11
    Ask
    × 12,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Fidelity National Information Services
    ISIN: US31620M1062
    WKN: A0H1FP
    Die Fidelity National Information Services Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -23,87 %.

    The Mosaic
    Tagesperformance: +19,12 %
    Platz 2
    Performance 1M: -1,36 %
    Chart The Mosaic
    ISIN: US61945C1036
    WKN: A1JFWK
    Die The Mosaic Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +19,12 %.

    Trimble
    Tagesperformance: -17,79 %
    Platz 3
    Performance 1M: -4,94 %
    Chart Trimble
    ISIN: US8962391004
    WKN: 882295
    Die Trimble Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -17,79 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: -17,05 %
    Platz 4
    Performance 1M: -37,50 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -17,05 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -15,62 %
    Platz 5
    Performance 1M: -30,74 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -15,62 %.

    Vistra
    Tagesperformance: -15,23 %
    Platz 6
    Performance 1M: -16,23 %
    Chart Vistra
    ISIN: US92840M1027
    WKN: A2DJE5
    Die Vistra Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -15,23 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -15,12 %
    Platz 7
    Performance 1M: -18,62 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -15,12 %.

    Texas Pacific Land
    Tagesperformance: -14,03 %
    Platz 8
    Performance 1M: -15,09 %
    Chart Texas Pacific Land
    ISIN: US88262P1021
    WKN: A2QL4H
    Die Texas Pacific Land Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -14,03 %.

    Zimmer Biomet Holdings
    Tagesperformance: +13,86 %
    Platz 9
    Performance 1M: +25,83 %
    Chart Zimmer Biomet Holdings
    ISIN: US98956P1021
    WKN: 753718
    Die Zimmer Biomet Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,86 %.

    Stanley Black & Decker
    Tagesperformance: +13,58 %
    Platz 10
    Performance 1M: +31,06 %
    Chart Stanley Black & Decker
    ISIN: US8545021011
    WKN: A1CTQA
    Die Stanley Black & Decker Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,58 %.

    Centene
    Tagesperformance: +13,33 %
    Platz 11
    Performance 1M: +20,40 %
    Chart Centene
    ISIN: US15135B1017
    WKN: 766458
    Die Centene Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,33 %.

    CDW Corporation
    Tagesperformance: +13,19 %
    Platz 12
    Performance 1M: +25,58 %
    Chart CDW Corporation
    ISIN: US12514G1085
    WKN: A1W0KL
    Die CDW Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,19 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: -13,17 %
    Platz 13
    Performance 1M: -31,84 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -13,17 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: -12,97 %
    Platz 14
    Performance 1M: -34,61 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,97 %.

    CIENA
    Tagesperformance: -12,62 %
    Platz 15
    Performance 1M: -30,85 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,62 %.

    Quanta Services
    Tagesperformance: -12,51 %
    Platz 16
    Performance 1M: -14,52 %
    Chart Quanta Services
    ISIN: US74762E1029
    WKN: 912294
    Die Quanta Services Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,51 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: +12,26 %
    Platz 17
    Performance 1M: +8,21 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,26 %.

    NRG Energy
    Tagesperformance: -12,07 %
    Platz 18
    Performance 1M: -9,76 %
    Chart NRG Energy
    ISIN: US6293775085
    WKN: A0BLR4
    Die NRG Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,07 %.

    Expedia Group
    Tagesperformance: +12,07 %
    Platz 19
    Performance 1M: +20,92 %
    Chart Expedia Group
    ISIN: US30212P3038
    WKN: A1JRLJ
    Symbol: E3X1
    Die Expedia Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,07 %.

    CVS Health
    Tagesperformance: -11,70 %
    Platz 20
    Performance 1M: -7,16 %
    Chart CVS Health
    ISIN: US1266501006
    WKN: 859034
    Die CVS Health Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,70 %.

    Generac Holdings
    Tagesperformance: -11,48 %
    Platz 21
    Performance 1M: -13,86 %
    Chart Generac Holdings
    ISIN: US3687361044
    WKN: A0YGR4
    Die Generac Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,48 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -11,39 %
    Platz 22
    Performance 1M: -43,20 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,39 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lumentum Holdings (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Marvells geplante reine Aktienübernahme von Lumentum und deren Bewertung. Einige halten den Deal für strategisch sinnvoll, viele kritisieren ihn als nachteilig für Lumentum-Aktionäre und verweisen auf einen deutlich gesunkenen rechnerischen Übernahmewert. Diskutiert werden außerdem eine mögliche Prüfung durch eine Kanzlei, die Zustimmung großer Aktionäre und die Folgen eines Rückzugs.

    GE Vernova
    Tagesperformance: -10,87 %
    Platz 23
    Performance 1M: -16,50 %
    Chart GE Vernova
    ISIN: US36828A1016
    WKN: A404PC
    Die GE Vernova Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,87 %.

    Marathon Petroleum Corporation
    Tagesperformance: -10,78 %
    Platz 24
    Performance 1M: -8,59 %
    Chart Marathon Petroleum Corporation
    ISIN: US56585A1025
    WKN: A1JEXK
    Die Marathon Petroleum Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,78 %.

    Eaton
    Tagesperformance: -10,75 %
    Platz 25
    Performance 1M: -18,79 %
    Chart Eaton
    ISIN: IE00B8KQN827
    WKN: A1J88N
    Die Eaton Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,75 %.

    HCA Healthcare
    Tagesperformance: +10,36 %
    Platz 26
    Performance 1M: +19,45 %
    Chart HCA Healthcare
    ISIN: US40412C1018
    WKN: A1JFMW
    Die HCA Healthcare Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,36 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -10,10 %
    Platz 27
    Performance 1M: -42,85 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,10 %.

    Universal Health Services (B)
    Tagesperformance: +10,09 %
    Platz 28
    Performance 1M: +7,72 %
    Chart Universal Health Services (B)
    ISIN: US9139031002
    WKN: 866462
    Die Universal Health Services (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,09 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +10,01 %
    Platz 29
    Performance 1M: +1,74 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,01 %.

    Emcor Group
    Tagesperformance: -9,98 %
    Platz 30
    Performance 1M: -18,37 %
    Chart Emcor Group
    ISIN: US29084Q1004
    WKN: 898814
    Die Emcor Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,98 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +9,66 %
    Platz 31
    Performance 1M: +23,57 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,66 %.

    Stryker
    Tagesperformance: +9,25 %
    Platz 32
    Performance 1M: +23,36 %
    Chart Stryker
    ISIN: US8636671013
    WKN: 864952
    Die Stryker Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,25 %.

    3M
    Tagesperformance: +9,20 %
    Platz 33
    Performance 1M: +20,09 %
    Chart 3M
    ISIN: US88579Y1010
    WKN: 851745
    Die 3M Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,20 %.

    Block (A)
    Tagesperformance: +8,98 %
    Platz 34
    Performance 1M: +18,43 %
    Chart Block (A)
    ISIN: US8522341036
    WKN: A143D6
    Die Block (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,98 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +8,97 %
    Platz 35
    Performance 1M: +29,57 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,97 %.

    Newmont Corporation
    Tagesperformance: +8,62 %
    Platz 36
    Performance 1M: +1,19 %
    Chart Newmont Corporation
    ISIN: US6516391066
    WKN: 853823
    Die Newmont Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,62 %.

    Dollar Tree
    Tagesperformance: +8,43 %
    Platz 37
    Performance 1M: +30,17 %
    Chart Dollar Tree
    ISIN: US2567461080
    WKN: A0NFQC
    Die Dollar Tree Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,43 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +8,30 %
    Platz 38
    Performance 1M: +28,94 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,30 %.

    Align Technology
    Tagesperformance: +8,25 %
    Platz 39
    Performance 1M: +13,44 %
    Chart Align Technology
    ISIN: US0162551016
    WKN: 590375
    Die Align Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,25 %.

    Carvana Registered (A)
    Tagesperformance: +8,05 %
    Platz 40
    Performance 1M: +22,40 %
    Chart Carvana Registered (A)
    ISIN: US1468691027
    WKN: A2DPW1
    Die Carvana Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,05 %.

    zurückvorwärts
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Die größten Gewinner und Verlierer im US 500 am 04.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     