Moderna gewinnt 12,47 % nach Empfehlung von WHO-Expertengremium

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Moderna über einen Zuwachs von +352,58 % freuen.

Ein technisches Beratergremium der Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt den experimentellen Moderna-Impfstoff mRNA-1469 gegen das Bundibugyo-Ebolavirus für eine Phase-2/3-Studie. Die Aktie erreicht ein neues 52-Wochen-Hoch, nachdem sie im Tagesverlauf zeitweise noch um 1,03 % nachgegeben hat. Auch die Branchenwerte Novavax, Sanofi und BioNTech legen zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um +17,78 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,57 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +759,25 % gewonnen.

Während Moderna heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,90 %. Damit gehört Moderna heute zu den auffälligeren Werten.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,01 %. Sanofi notiert im Plus, mit +3,68 %. Novavax notiert im Plus, mit +7,92 %. BioNTech legt um +3,60 % zu

Die Aktie von Moderna erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 41,97 %. Über 5 Jahre lag sie bei -6,97 %.

Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 im US 500.

Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 im US Tech 100.

Moderna hat bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Bundibugyo-Ebolavirus einen weiteren Schritt erreicht. Eine technische Beratergruppe der Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, den experimentellen mRNA-Impfstoff mRNA-1469 in die …

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,78 % 1 Monat +29,57 % 3 Monate +352,58 % 1 Jahr +904,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 04.11.2026, 22:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche neue Kurshochs durch den mit Merck entwickelten Krebsimpfstoff und dessen Einsatz bei weiteren Tumorarten. Als weitere Impulse gelten eine WHO-Empfehlung zum Ebola-Impfstoff und das US-Wahlergebnis. Vor den Quartalszahlen werden schwache Umsätze, Überbewertung und Kursverluste befürchtet; andere nennen 90 bis 135 US-Dollar als fairen Wert. Zudem wird diskutiert, ob der Kurs chart- oder pipelinegetrieben ist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,29 Mrd.EUR € wert.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Moderna Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Moderna Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.