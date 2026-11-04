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    Segway Powersports stellt auf der EICMA 2026 die Modellpalette für das Modelljahr 27 sowie den iFUN 2.0 vor und skizziert globale Wachstumspläne

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    Mailand, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports präsentierte auf der EICMA 2026 seine Modellpalette für das Modelljahr 2027 (MY27) sowie das vernetzte System iFUN 2.0 der nächsten Generation Neben weiterentwickelten ATVs, einem erstklassigen UTV mit zwei Sitzreihen sowie neuen vernetzten Technologien stellte das Unternehmen Pläne zur Erweiterung seiner weltweiten Händler- und Servicenetzwerke vor.

    Segway Powersports showcases its MY27 lineup at EICMA 2026

    AT6 Pro: Mehr Leistung, präzisere Kontrolle

    Das Modell MY27 AT6 Pro ist ein wichtiges Leistungsmodell der Produktpalette. Verbesserungen am Antriebsstrang und am Fahrverhalten bieten den Fahrern mehr Leistung und eine bessere Kontrolle. Sein 606-ccm-Motor, kombiniert mit einem CVTech-Getriebe, leistet nun 49 PS. . Die Gesamtleistung des Antriebsstrangs hat sich um etwa 15 % verbessert. Damit die Fahrer diese Leistung optimal nutzen können, ermöglichen eine elektronische Drosselklappensteuerung und wählbare Fahrmodi eine Anpassung der Leistungsentfaltung an wechselndes Gelände.

    AT10: Spitzenleistung und Performance

    Der MY27 AT10 wurde für kraftvolle Beschleunigung und anspruchsvolle Offroad-Fahrten entwickelt und ist das Flaggschiff unter den ATVs von Segway Powersports. Sein eigens entwickelter 999-ccm-Parallel-Twin-DOHC-Motor leistet 97 PS und 92 N•m Drehmoment und beschleunigt das Fahrzeug in acht Sekunden von 0 auf 100 km/h. Eine präzise Ventilsteuerung sorgt für starke Leistung bei hohen Drehzahlen, während die vibrationsarme Bauweise des Motors auch bei längeren Fahrten für Komfort sorgt. Das AT10 verfügt zudem über iFUN2.0 für ein noch vernetzteres Fahrerlebnis.

    Segway Powersports showcases its MY27 ATV lineup with enhanced power and control

    UT10 Crew Pro: Komfort bei jedem Wetter, für jedes Abenteuer

    Das UT10 Crew Pro ist das Flaggschiff unter den zweireihigen UTVs von Segway Powersports. Seine vollständig geschlossene Kabine kombiniert eine Abdichtung in Automobilqualität mit doppelschichtigen Türdichtungen, um Staub, Feuchtigkeit und Außengeräusche fernzuhalten. Im Innenraum sorgt eine Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (HVAC) für angenehme Bedingungen in der Kabine. Ob bei der Arbeit im Freien oder beim Erkunden von Trails mit Familie und Freunden – Fahrer und Mitfahrer können eine komfortable Fahrt genießen. Dank der Bedienelemente am Lenkrad und iFUN 2.0 sind die Fahrzeugfunktionen leicht zu erreichen.

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    PR Newswire (dt.)
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