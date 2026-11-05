Copper One kündigt die automatische Umwandlung von Sonder-Warrants an; Prospektnachtrag auf SEDAR+ verfügbar

Vancouver, BC – 4. November 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. („Copper One“) (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es den Prospektnachtrag vom 3. November 2026 (der „Prospektnachtrag“) zu seinem Kurzform-Basisprospekt vom 29. Mai 2025 (der „Basisprospekt“) gemäß Änderung Nr. 1 vom 17. März 2026 bzw. Änderung Nr. 2 vom 9. Oktober 2026 eingereicht hat, um den Vertrieb von Wertpapieren zu ermöglichen, die (i) 12.383.000 Non-Flow-Through-Sonder-Warrants des Unternehmens (jeweils ein „NFT-Sonder-Warrant“) und (ii) 7.506.750 Flow-Through-Sonder-Warrants des Unternehmens (jeweils ein „FT-Sonder-Warrant“ und zusammen mit den NFT-Sonder-Warrants die „Sonder-Warrants“) zugrunde liegen. Insgesamt wurden somit 19.889.750 Sonder-Warrants vom Unternehmen am 29. September 2026 ausgegeben (das „Angebot“).

Der Prospektnachtrag regelt den Vertrieb von 19.889.750 Stammaktien (jeweils eine „Stammaktie“) und 9.944.875 Stammaktienkaufwarrants (jeweils ein „Warrant“), aus denen sich die Einheiten des Unternehmens zusammensetzen, die bei Ausübung oder angenommener Ausübung der Sonder-Warrants in den Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario ausgegeben werden können. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, bis 16:00 Uhr (Pacific Time) an dem Tag, der zwei Jahre nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt, eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,50 $ zu erwerben. Der Verfall der Warrants kann vorgezogen werden (das „Beschleunigungsrecht“), wenn der Handelskurs der Stammaktien an der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) oder an einem anderen Markt, an dem die Stammaktien von Zeit zu Zeit gehandelt werden, an fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen 1,25 $ erreicht oder übersteigt; in diesem Fall kann der Inhaber der Warrants nach Wahl des Unternehmens durch eine Pressemitteilung darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass die Warrants 30 Tage nach dem Datum dieser Mitteilung verfallen. Die Warrants können vom Warrant-Inhaber innerhalb von 30 Tagen zwischen der Ankündigung und dem Ablauf der Warrants ausgeübt werden.

Die Sonder-Warrants gelten ab dem 6. November 2026 als in Stammaktien und Warrants umgewandelt. Es besteht kein Handelsbedarf für die Inhaber von Sonder-Warrants, um ihre Sonder-Warrants in die zugrunde liegenden Wertpapiere umzuwandeln.

Die Bezugsrechte der Inhaber von Sonder-Warrants werden im Prospektnachtrag und im Basisprospekt näher beschrieben, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ www.sedarplus.ca abgerufen werden können.