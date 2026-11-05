Neues, von Marvel inspiriertes Menü erscheint noch vor dem Start von Marvel Studios' „Avengers: Doomsday"

Diese Aktion stellt die bislang größte weltweite Kooperation von KFC dar, an der 100 Länder teilnehmen

Informationen zur Zusammenarbeit: KFC feiert seine bislang größte weltweite Kooperation im Herzen der Kultur- und Fandom-Szene und vereint die bekannteste Hähnchenmarke mit dem neuesten Bösewicht des Marvel Cinematic Universe (MCU), Doctor Doom – erhältlich in 100 Ländern.

KFC feiert seine bislang größte weltweite Kooperation im Herzen der Kultur- und Fandom-Szene und vereint die bekannteste Hähnchenmarke mit dem neuesten Bösewicht des Marvel Cinematic Universe (MCU), Doctor Doom – erhältlich in 100 Ländern. Was ist enthalten: Die Kooperation umfasst zeitlich begrenzte, von Doctor Doom inspirierte Menüartikel, von themenbezogenen Burgern und charakteristischen Saucen bis hin zu limitierten Verpackungen mit dem „Avengers: Doomsday" -Verpackungen, hochwertige Sammlerstücke und Aktionen in den Filialen – allesamt darauf ausgelegt, die Kunden in das MCU zu entführen.

Die Kooperation umfasst zeitlich begrenzte, von Doctor Doom inspirierte Menüartikel, von themenbezogenen Burgern und charakteristischen Saucen bis hin zu limitierten Verpackungen mit dem -Verpackungen, hochwertige Sammlerstücke und Aktionen in den Filialen – allesamt darauf ausgelegt, die Kunden in das MCU zu entführen. Weltweite Verfügbarkeit: Dies ist die bislang größte Kooperation von KFC, da 100 Länder das „Doomified"-Menü einführen werden. Das Angebot kann in einzelnen Märkten variieren; Sammlerfiguren sind in bestimmten Regionen erhältlich, solange der Vorrat reicht.

LAUSANNE, Schweiz, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- KFC gab heute seine bislang kühnste Kooperation bekannt: eine weltweit einzigartige Zusammenarbeit mit Marvel Studios' „Avengers: Doomsday", der am 18. Dezember weltweit in die Kinos kommt. Dabei vereint sich die bekannteste Hähnchenmarke mit dem neuesten Bösewicht des MCU – Doctor Doom – rund um ein neues Menü, das seinem Namen alle Ehre macht.

Das neue, von Doctor Doom inspirierte Menü von KFC ist ab dem 9. November in ausgewählten Märkten bis einschließlich Januar 2027 erhältlich und umfasst eine Auswahl an zeitlich begrenzten Speisen und Getränken, Verpackungen, exklusive, von Marvel inspirierte KFC-Sammlerfiguren sowie Aktionen in den Filialen – allesamt darauf ausgelegt, die Fans in das Avengers-Universum zu entführen.

„Dies ist KFCs bislang umfangreichstes Gemeinschaftsprojekt, und wir können es kaum erwarten, unsere Gäste in unserer Erweiterung des MCU willkommen zu heißen", sagte Scott Mezvinsky, Global CEO von KFC. „Wir arbeiten nicht nur mit dem am meisten erwarteten Film des Jahrzehnts zusammen. Wir konzentrieren uns auf dessen größten und bösesten Charakter und präsentieren ein Menü, das diesem Moment gerecht wird. Hier geht es nicht nur um Hähnchen – es geht darum, KFC auf die epischste Art und Weise, die uns möglich ist, in den Mittelpunkt eines globalen Kulturphänomens zu rücken."