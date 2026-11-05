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    GaNrich fördert die weltweite Einführung von GaN mit einem erweiterten Portfolio an 40-1200-V-GaN-Leistungshalbleitern.

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    GaNrich bietet GaN-auf-Si- und GaN-auf-Sapphire-Plattformen in Kombination mit firmeneigener Technologie, umfassender Leistungsfähigkeit und einer auf nachhaltige Lieferkettennutzung ausgerichteten Strategie.

    TAIPEI und BERLIN und NEW YORK, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Die GaNrich Semiconductor Corporation ist ein in Taiwan ansässiges führendes Unternehmen, das sich auf Galliumnitrid (GaN)-Technologie spezialisiert hat. GaNrich hat sowohl GaN-auf-Si- als auch GaN-auf-Saphir-Waferplattformen realisiert. Das Portfolio umfasst GaN-Leistungshalbleiter für Niederspannung bis 250 V und Hochspannung bis 650 V bis 1200 V und bedient Anwendungen wie KI-Rechenzentren, Backup-Batterieeinheiten (BBUs), Robotik, Drohnen, Elektrofahrzeuge (EVs) und On-Board-Ladegeräte (OBCs).

    GaNrich Full-Range GaN Devices

    Dank hoher Schaltgeschwindigkeit, geringer Leitungsverluste und niedriger parasitärer Kapazität bieten die Produkte von GaNrich eine größere Designflexibilität zur Optimierung von Effizienz und Leistungsdichte. GaNrich zeichnet sich zudem als Komplettanbieter aus und bietet Maskendesign, fortschrittliche Gehäusetechnik, Systemmodulintegration und Zuverlässigkeitsprüfungen an.

    40V–1200V GaN: GaN-Portfolio für den gesamten Spannungsbereich

    GaNrich hat ein Portfolio an GaN-Leistungsbauelementen im Spannungsbereich von 40 V bis 1200 V auf Basis von GaN-auf-Silizium- und GaN-auf-Saphir-Plattformen aufgebaut. GaNrich ist einer der wenigen Anbieter weltweit, der GaN-Produkte für den gesamten Spannungsbereich anbietet, und derzeit der einzige GaN-Designer, der GaN-Produkte für die Massenproduktion zur Kundenvalidierung in Taiwan liefern kann.

    Für 40V–250V GaN-Leistungshalbleiter bietet GaNrich fortschrittliche Gehäuselösungen an, die mit bestehenden Standard-Siliziumbauelementen kompatibel sind. Mit seiner führenden Rolle bei der Fertigstellung von 5×6-, 5×3- und 3×3-Produktentwicklungen und der Optimierung der Lieferkette zielt  GaNrich auf Anwendungen ab, bei denen herkömmliche Siliziumbauelemente an ihre Leistungsgrenzen gestoßen sind. Darüber hinaus kann GaNrich durch die Integration von Gate-Treibern in dasselbe Gehäuse die Akzeptanz der Kundenprodukte beschleunigen, indem es das Schaltungsdesign vereinfacht.

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    PR Newswire (dt.)
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    GaNrich fördert die weltweite Einführung von GaN mit einem erweiterten Portfolio an 40-1200-V-GaN-Leistungshalbleitern. GaNrich bietet GaN-auf-Si- und GaN-auf-Sapphire-Plattformen in Kombination mit firmeneigener Technologie, umfassender Leistungsfähigkeit und einer auf nachhaltige Lieferkettennutzung ausgerichteten Strategie. TAIPEI und BERLIN und NEW YORK, 5. …
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