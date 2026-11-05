Chinas Ansatz, Gesundheit in die Armutsbekämpfung einzubeziehen, liefert Erkenntnisse für die globale Entwicklung, so ein Bericht der Lancet-Kommission

Eine von der Tsinghua-Universität geleitete Lancet-Kommission unter dem Vorsitz von Margaret Chan, Dekanin der Vanke School of Public Health und ehemalige Generaldirektorin der WHO, analysierte Daten aus vier Jahren zu Chinas gesundheitsbezogenen Strategien zur Armutsbekämpfung, deren Umsetzung sowie den weiterreichenden Auswirkungen auf die globale Gesundheit.

PEKING, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Armut bleibt eine große globale Entwicklungsherausforderung. Chinas Bemühungen, Gesundheit in die Armutsbekämpfung einzubeziehen, bieten Erkenntnisse für Länder, die gefährdete Haushalte schützen und die gesundheitliche Chancengleichheit verbessern wollen, so ein Bericht der Lancet-Kommission, der am 29. Oktober an der Tsinghua-Universität vorgestellt wurde.

Der Bericht untersucht, wie China finanzielle Absicherung und primäre Gesundheitsversorgung mit Maßnahmen in den Bereichen sauberes Trinkwasser, Wohnraum, Ernährung sowie Bildung kombiniert hat.

Die wichtigsten Erkenntnisse sind:

Zwischen 2015 und 2020 wurden rund 1,4 Billionen Yuan in die Armutsbekämpfung im Gesundheitsbereich investiert.

Ein nationales Überwachungssystem erfasst mehr als 80 Millionen einkommensschwache Landbewohner, um Risiken gesundheitsbedingter Armut zu identifizieren.

Der Anteil der stationären Behandlungskosten, der von Menschen in Armut aus eigener Tasche bezahlt wurde, sank von 41,0 % im Jahr 2013 auf 31,0 % im Jahr 2018.

Angesichts der gleichzeitigen Umsetzung mehrerer politischer Strategien sowie der begrenzten Datenlage sind weitere Untersuchungen erforderlich, um den Beitrag einzelner Maßnahmen zu bewerten.

An der Auftaktveranstaltung nahmen 130 Teilnehmer aus Regierungsbehörden, internationalen Organisationen, Universitäten, Forschungsinstituten und Gesundheitseinrichtungen teil. Zu den Rednern gehörten Chen Zhu, Mitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften; Wang Hongwei, Vizepräsident der Tsinghua-Universität; Sun Yang, stellvertretender Direktor der Nationalen Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention sowie Richard Horton, Chefredakteur von The Lancet. Martin Taylor, WHO-Vertreter für China, hielt bei der Veranstaltung eine Videoansprache.

Horton erörterte die Zusammenhänge zwischen Gesundheit und sozialen Determinanten, darunter Ernährung, Wasser, Wohnen sowie Bildung. Chen Zhu forderte, dass geeignete Technologien in die Primärversorgung Einzug halten und Prävention, Screening, Behandlung sowie langfristiges Gesundheitsmanagement enger miteinander abgestimmt werden. Qiao Jie, Akademiemitglied der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften und Direktorin des Peking University Health Science Center, sprach über die Gesundheit von Frauen und Kindern, die Qualität der Versorgung sowie die Würde der Patienten. Amanda Bissex, stellvertretende UNICEF-Repräsentantin in China, betonte die Bedeutung von Ernährung, Gesundheitsversorgung und sozialer Unterstützung bei der Bekämpfung multidimensionaler Armut von der frühen Kindheit an.

In ihren Schlussbemerkungen sagte Margaret Chan, dass gesundheitliche Chancengleichheit bedeutet, sicherzustellen, dass jeder Mensch anerkannt und respektiert wird und Zugang zu den benötigten Leistungen hat. Sie bezeichnete die Veröffentlichung des Berichts als Ausgangspunkt für weitere Forschung, politischen Dialog und internationale Zusammenarbeit.

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