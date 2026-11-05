Palantir mit Wachstumsturbo, Amazon mit Cloud-Power und HPQ Silicon vor dem nächsten Schritt. Drei Aktien mit Fantasie im Check
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Palantir wächst rasant, Amazon verdient prächtig mit seiner Cloud und HPQ Silicon arbeitet am kommerziellen Durchbruch seiner Batterietechnologie. Drei Unternehmen, drei unterschiedliche …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Palantir wächst rasant, Amazon verdient prächtig mit seiner Cloud und HPQ Silicon arbeitet am kommerziellen Durchbruch seiner Batterietechnologie. Drei Unternehmen, drei unterschiedliche Ausgangslagen – und viel Fantasie. Während die beiden US-Konzerne bereits Milliarden umsetzen, könnten beim kleinen Materialspezialisten aus Kanada schon überschaubare Aufträge viel bewegen. Wir nehmen die drei spannenden Aktien näher unter die Lupe.
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