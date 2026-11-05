Palantir mit Wachstumsturbo, Amazon mit Cloud-Power und HPQ Silicon vor dem nächsten Schritt. Drei Aktien mit Fantasie im Check

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Palantir wächst rasant, Amazon verdient prächtig mit seiner Cloud und HPQ Silicon arbeitet am kommerziellen Durchbruch seiner Batterietechnologie. Drei Unternehmen, drei unterschiedliche …



