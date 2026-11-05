Machtwechsel in den USA! Warum Bayer boomt, TeamViewer massiv einbricht und Almonty Industries vor einer massiven Rally stehen könnte!

Machtwechsel in Washington: Die Demokraten haben bei den US-Zwischenwahlen den Senat zurückerobert und wohl auch das Repräsentantenhaus. Für Donald Trump bedeutet das geteilte Macht für den Rest seiner Amtszeit, denn Gesetze, Steuern und indirekt …



