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    Deutschland und die Welt verpassen Klimaziele

    Allianz

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    Für Sie zusammengefasst
    • Welt, EU und Deutschland verfehlen Klimaziel 2050
    • China verursacht 30 Prozent der globalen Emissionen
    • Ökostrom überholt 2025 erstmals die Kohle weltweit
    Allianz - Deutschland und die Welt verpassen Klimaziele
    Foto: Felix Geringswald - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Sowohl die Welt insgesamt als auch Deutschland und Europa werden nach Berechnungen der Allianz das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 verfehlen. Bei derzeitigem Tempo könnte der Planet im Jahr 2064 klimaneutral sein, die EU insgesamt 2057 und Deutschland 2051, wie es in der Studie heißt. Das Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist demnach praktisch unerreichbar. Unter den deutschsprachigen Ländern ist demnach die Schweiz am weitesten fortgeschritten, gefolgt von Deutschland und Österreich.

    China erzeugt die größte Last für das Weltklima

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    Die Ökonomen des Münchner Dax-Konzerns veröffentlichten ihren "Green Transition Tracker" zum zweiten Mal. Grundlage sind Daten zur Energieerzeugung aus den 64 Staaten, die den Großteil der weltweiten Treibhausgasemissionen verursachen. Weltweit größter Treibhausgas-Emittent bleibt laut Allianz mit großem Abstand China: Die Volksrepublik allein bläst demnach 30 Prozent des weltweiten Ausstoßes in die Atmosphäre, gefolgt von den USA mit elf Prozent.

    EU führend, aber die Dynamik lässt nach

    Den ersten Platz belegt das kleine Luxemburg, die Schweiz liegt auf Rang acht, Deutschland auf dem zwölften Platz und Österreich an 19. Stelle. Die EU ist dem "Transition Tracker" zufolge mit einem Anteil von sechs Prozent nach wie vor führend bei der Reduktion der CO2-Emissionen, doch hat sich das Tempo verlangsamt. Auch Deutschland schreitet laut Studie nicht schnell genug voran, um die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Das regierungsamtliche Zieldatum 2045 ist in der Studie nicht erwähnt.

    Trotz politischen Gegenwinds gibt es Fortschritte

    Obwohl der Klimaschutz in vielen Ländern noch nie politische Priorität war und die USA unter Präsident Donald Trump von den Klimazielen abgerückt sind, macht der Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle der Studie zufolge durchaus Fortschritte: 56 der 64 Staaten haben ihre Emissionen demnach weiter reduziert.

    Ökostrom überholt Kohle

    2025 markierte demnach einen wichtigen Wendepunkt: Bei der weltweiten Stromerzeugung war der Anteil der erneuerbaren Energien mit 33,5 Prozent erstmals höher als derjenige der Kohle (33,2 Prozent). Ein Treiber des Umstiegs in diesem Jahr ist demnach weniger die Klimapolitik als ein schlichter ökonomischer Anreiz: Der durch den Iran-Krieg verursachte Anstieg der Öl- und Gaspreise führt demnach einerseits zu Einsparungen beim fossilen Energieverbrauch und andererseits zu vermehrtem Absatz von Elektroautos und Solaranlagen. In diesem Jahr könnten die CO2-Emissionen demnach sogar ganz leicht um 0,5 Prozent zurückgehen. Schlusslichter in der Tabelle sind Aserbaidschan und der Iran. In beiden Ländern hat sich bisher laut Studie beim Klimaschutz nichts Messbares getan.

    Versicherer zweifeln nicht an der Realität des Klimawandels

    Die Allianz betreibt wie andere große Versicherungskonzerne eigene volkswirtschaftliche Untersuchungen. Die Branche hat ganz unabhängig von politischen Überzeugungen ein Eigeninteresse am Klimaschutz: Die Schadenbilanzen der Unternehmen zeigen, dass steigende Durchschnittstemperaturen mit steigenden Naturkatastrophenschäden durch Unwetter und Überschwemmungen einhergehen - nicht linear von Jahr zu Jahr, aber im langfristigen Trend./cho/DP/zb

    Allianz

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,70 % und einem Kurs von 457,4 auf Lang & Schwarz (04. November 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +5,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 174,00 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 498,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 351,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -23,26 %/+49,54 % bedeutet.





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