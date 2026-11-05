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    Steigende Gewinne - aber wohin steuert die Commerzbank?

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    Für Sie zusammengefasst
    • Commerzbank erwartet im Quartal deutlich mehr Gewinn
    • Analysten rechnen mit 864 Millionen Euro Überschuss
    • Unicredit erwartet Genehmigungen für die Übernahme
    Steigende Gewinne - aber wohin steuert die Commerzbank?
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Geschäfte liefen zuletzt gut bei der Commerzbank - sicher auch zur Freude der Großaktionärin Unicredit . An diesem Donnerstag (7.00 Uhr) legt der Frankfurter Dax -Konzern die Zwischenbilanz für das dritte Quartal vor. Analysten rechnen mit deutlich besseren Zahlen als ein Jahr zuvor.

    Unter dem Strich dürften demnach 864 Millionen Euro Gewinn für den Zeitraum Juli bis September 2026 stehen. Ein Jahr zuvor war der Überschuss im dritten Quartal wegen einer höheren Steuerlast auf 591 Millionen Euro gesunken.

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    Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres hat die Commerzbank ein Rekordergebnis von 1,8 Milliarden Euro eingefahren, im Gesamtjahr sollen es nach bisherigen Angaben mindestens 3,4 Milliarden Euro werden.

    Unicredit auf dem Weg zur Übernahme

    Doch wie geht es weiter mit Deutschlands zweitgrößter börsennotierter Bank, nachdem sich die italienische Unicredit den Zugriff auf knapp die Hälfte der Commerzbank-Anteile gesichert hat? Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, die sich fast zwei Jahre gegen eine Übernahme durch die Unicredit gewehrt hat, bekräftigte Mitte Oktober in einem Podcast der "Zeit", beide Häuser sollten nun "gemeinschaftlich darüber nachdenken, wie der richtige Weg nach vorn aussieht".

    In den nächsten Wochen erwartet Unicredit die noch ausstehenden behördlichen Genehmigungen für ihren Plan, die Commerzbank zu schlucken. Unicredit-Chef Andrea Orcel hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er die Führungsspitze der Commerzbank neu besetzen will. Spekuliert wird über eine außerordentliche Hauptversammlung Ende Januar oder Anfang Februar 2027./ben/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,98 % und einem Kurs von 26.614 auf Lang & Schwarz (04. November 2026, 21:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +6,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 45,17 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -2,66 %/+4,83 % bedeutet.





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