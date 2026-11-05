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    ASADOR ETXEBARRI WIRD ZUR NO.1 DER RANGLISTE THE 50 BEST RESTAURANTS 2026 GEKÜRT

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    LIMA, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Gastronomiewelt versammelte sich in Lima, Peru, zur Bekanntgabe der von S.Pellegrino & Acqua Panna gesponserten Rangliste The 50 Best Restaurants 2026, bei der Asador Etxebarri in Atxondo, Spanien, als The World's Best Restaurant ausgezeichnet wurde. Die im Teatro Municipal de Lima vorgestellte Rangliste würdigt kulinarische Spitzenleistungen aus 28 Territorien auf sechs Kontinenten.

    Asador Etxebarri in Atxondo is named The World’s Best Restaurant at The 50 Best Restaurants awards 2026, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, held in Lima on 4 November.

    Unter der Leitung von Küchenchef und Inhaber Victor Arguinzoniz hat Asador Etxebarri die Kunst des baskischen Kochens über Holzfeuer perfektioniert. Mit einem 14-Gänge-Menü verwandelt die Küche einfache Zutaten in Meisterwerke. Auf Asador Etxebarri folgen Gaggan (No.2) in Bangkok und Alchemist (No.3) in Kopenhagen.

    Die vollständige Rangliste der Plätze 1-50 finden Sie hier.

    Rikki Tidball, geschäftsführende Leiterin des Veranstaltungsbereichs bei The 50, erklärt: „The 50 Best Restaurants 2026, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna, feiert Gastfreundschaft auf höchstem Niveau weltweit. Wir freuen uns, die diesjährige Rangliste der Plätze 1-50 bekanntzugeben."

    11 Restaurants werden erstmals in die Rangliste der Plätze 1-50 aufgenommen, während fünf Restaurants in die Rangliste zurückkehren.

    Asador Etxebarri (No.1) in Atxondo erhält die Auszeichnung The Best Restaurant in Europe; Gaggan (No.2) in Bangkok erhält die Auszeichnung The Best Restaurant in Asia; Quintonil (No.4) in Mexiko-Stadt gewinnt die von Latam Airlines gesponserte Auszeichnung The Best Restaurant in Latin America; Atomix (No.11) in New York erhält die Auszeichnung The Best Restaurant in North America; Trèsind Studio (No.28) in Dubai gewinnt die Auszeichnung The Best Restaurant in the Middle East; La Colombe (No.35) in Kapstadt erhält die Auszeichnung The Best Restaurant in Africa und Saint Peter (No.50) in Sydney die Auszeichnung The Best Restaurant in Oceania.

    Tuju (No.16) aus São Paulo erhält den von Gloria gesponserten Highest New Entry Award. Kadeau (No.8) in Kopenhagen erhält den von Supermercados Wong gesponserten Highest Climber Award. Jessica Rosval, Küchenchefin des Restaurants Al Gatto Verde (No.24), gewinnt den von Lexus gesponserten Best Female Chef Award. Ferran Adrià von El Bulli erhält den SevenRooms Icon Award.

    Junghyun Park von Atomix (No.11) in New York City erhält den Estrella Damm Chefs' Choice Award. Dej Kewkacha erhält den von Sosa gesponserten Best Pastry Chef Award.

    Lesley Liu, Chef-Sommelière im Odette in Singapur, gewinnt den Best Sommelier Award, gesponsert von Vik. Naar (No.49) in Kasauli gewinnt den Sustainable Restaurant Award.

    Doris Lam gewinnt The 50 Best Restaurants Scholarship in Zusammenarbeit mit Parmigiano Reggiano.

    Ghana Food Movement erhält den Champions of Change Award, gesponsert von illycaffè; Tuju gewinnt den Art of Hospitality Award und Yiaga erhält den Visa One to Watch Award.

    Medienzentrum:
    https://mediacentre.The50.com/

    The 50 Logo

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