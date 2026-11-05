Nasa-Satellit auf Erde gestürzt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Scheitern einer beispiellosen Rettungsmission der US-Raumfahrtbehörde Nasa ist ein Forschungssatellit zurück auf die Erde gestürzt. Das Himmelsobservatorium sei ungefähr über Indonesien wieder in die Erdatmosphäre eingetreten, teilte die Nasa mit. Dabei sei wohl ein Großteil des Satelliten verglüht - "aber einige Komponenten könnten den Wiedereintritt überstanden haben", hieß es. Berichte über Schäden gab es zunächst nicht.

Bei dem Forschungssatelliten handelt es sich um das mit drei Teleskopen ausgestattete, unbemannte Himmelsobservatorium "Swift". Es war 2004 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus ins All gebracht worden und hatte seitdem vor allem gewaltige Energieausbrüche im Universum untersucht, sogenannte Gammablitze. Der Satellit war zwar in gutem Zustand, stürzte aber unter anderem wegen von Sonnenausbrüchen ausgelösten starken geomagnetischen Stürmen ab.