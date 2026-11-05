Brände an Schiffen in der Straße von Hormus
Iran
- Zwei Tanker und Schlepper gerieten nachts in Brand
- Tanker lief auf Mine, zweiter Brand blieb ungeklärt
- Wiederholte Angriffe bedrohen Öl- und Gasverkehr
TEHERAN (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus sind nach iranischen Angaben erneut Schiffe in Brand geraten. Zwei Tanker und ein Schlepper seien in der Nacht von den Zwischenfällen betroffen gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf die Iranischen Revolutionsgarden.
Ein Tanker sei auf eine Miene aufgefahren, hieß es. Zur Ursache des Brandes auf dem zweiten Tanker gab es in dem Bericht keine Informationen. Der Schlepper habe sich ursprünglich zur Brandbekämpfung genähert und sei dann selbst in Brand geraten. Die iranischen Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
In der Straße von Hormus, einer für den weltweiten Handel mit Öl und Gas wichtigen Meerenge, kam es zuletzt immer wieder zu Angriffen auf Schiffe. Die USA machen den Iran dafür verantwortlich./mar/DP/zb
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Ich glaube nicht, dass Trump möchte, daß die Inflation singt. Den mit steigender Inflation kann man prima die Schulden im Staatshaushalt bezahlen. So wurde auch schon der erste Weltkrieg bezahlt. Die Goldbindung an die Reichsmark wurde abgeschaft. Papiergeld wurde Anmaß gedruckt. Kriegsanleien ausgegeben usw. Das Volk hat dafür noch freiwillig bezahlt. Die Inflation stieg bis zur Hyperinflation....
Auch der Führer wollte es nicht ein sehen und DT hält sich eben für die Nachgeburt vom Adolf. Gestern der Preissturz war doch ein Witz, die Verarschung läuft weiter und Trump verdient sich dumm und dämlich. Seit der Wiederwahl von DT wird doch die Welt verarscht, er holt sich das zurück was nach seiner Meinung nur ihm zu steht. Damals war es Nordkorea, die dürfen seit Jahren auch alles, wen interessiert es keinen.
Erst die Schiffe schicken und doch zurückrudern...wäre nicht Trumplike, dennoch ist es im Bereich des Möglichen, dass der 2-Tage-Plan kommen könnte. Damit wäre der Rutsch eingeleitet für die Ölpreise, er bekommt seine zurückgehende Inflation und dann werden die Zinsen gesenkt.