Kovac geht bei Guirassy nicht von langer Pause aus
- Kovac rechnet bei Guirassy mit kurzer Pause
- Dortmund nahm bei Guirassy kein Risiko in Kauf
- Einsatz gegen Elversberg bleibt noch offen
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac rechnet nicht mit einer langen Pause seines Stürmers Serhou Guirassy. "Er sagte, er fühlt seinen Oberschenkel", äußerte Kovac nach dem 2:1 in der Champions League gegen Real Betis Sevilla.
"Wir müssen mal schauen, was da ist, ob das mehr ist als eine Zerrung, was ich eigentlich nicht glaube", erklärte der Coach. Man habe aber kein Risiko eingehen wollen. Für den Angreifer kam Siegtorschütze Konstantinos Karetsas schon in der 34. Minute in die Partie.
In der Fußball-Bundesliga trifft der BVB am Wochenende auf Aufsteiger SV Elversberg. Sollte Guirassy da nicht dabei sein können, "dann hoffen wir natürlich, im nächsten Spiel, nach der Länderspielpause, dass er da dabei ist", so Kovac./max/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 3,115 auf Lang & Schwarz (04. November 2026, 22:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 343,88 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +60,51 %/+60,51 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
https://m.bild.de/sport/fussball/bvb-matthias-sammer-kassiert-nur-noch-die-haelfte-6852e94a4ec34660f1453e09?t_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Sammer macht's für die Hälfte.
KI => " ....in den Foren zur Borussia Dortmund Aktie (wie auf ariva.de oder wallstreetONLINE) tauchen immer wieder Nutzer auf, die auffallend intensiv das Thema Leerverkäufe (Shortseller) und steigende Leerverkaufsgebühren (Borrow Fees) thematisieren.Dies ist ein bekanntes Phänomen auf Börsenplattformen..... In vielen Fällen dient das obsessive Fokussieren auf Shortseller tatsächlich der Suche nach einem externen Sündenbock („Buhmann“), um das eigene Ego zu schützen und sich nicht eingestehen zu müssen, dass man eine Fehlentscheidung getroffenhat ... Warum Leerverkäufer als Sündenbock genutzt werden: ...Wenn der Kurs einer Aktie fällt, in die man stark investiert ist, entsteht ein schmerzhafter Widerspruch (kognitive Dissonanz)...... psychologisch viel einfacher, einer „bösartigen, manipulativen Kraft“ von außen die Schuld zu geben.....
Matthias Sammer...