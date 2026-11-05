27 Prozent mehr Umsatz: Warum die Arm-Aktie trotzdem fällt

Für das bis Dezember laufende dritte Geschäftsquartal stellt der Chipdesigner einen Umsatz von rund 1,54 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Das liegt knapp über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 1,53 Milliarden US-Dollar. Einige Analystenprognosen reichten allerdings an 1,7 Milliarden US-Dollar heran.

Arm wächst zwar kräftig, doch die Anleger hatten sich mehr erhofft. Die Aktie verlor nach den Quartalszahlen im nachbörslichen Handel rund ein Prozent. Der Ausblick zeigt, wie hoch die Erwartungen an das Geschäft mit KI-Rechenzentren inzwischen sind.

Die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal fielen stärker aus als erwartet. So legte der Umsatz um 27 Prozent auf 1,44 Milliarden US-Dollar zu. Analysten hatten lediglich mit 1,38 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 52 US-Cent über den erwarteten 47 US-Cent.

Die Erlöse aus Lizenzverkäufen stiegen um 50 Prozent auf 773 Millionen US-Dollar. Die Einnahmen aus laufenden Lizenzgebühren wuchsen um acht Prozent auf 670 Millionen US-Dollar.

Im Zuge des KI-Ausbaus geben Rechenzentrumsbetreiber und ihre Zulieferer immer mehr für Arms Designs und Lizenzen aus. Unter Konzernchef Rene Haas baut Arm sein Geschäft um. Der Anbieter von Chipdesigns und Lizenzen möchte selbst zum Chiphersteller werden. Ein eigener Hauptprozessor für KI-Rechenzentren soll in den Geschäftsjahren 2027/28 bis zu zwei Milliarden US-Dollar Umsatz erzielen. Haas zeigte sich zuversichtlich, dieses Niveau zu erreichen. Mit einem größeren Angebot könnte Arm seiner Einschätzung nach noch höhere Erlöse erzielen.

Gleichzeitig belastet der schwächere Smartphone-Markt, bislang Arms größte Umsatzquelle. Engpässe bei Speicherchips bremsen die Produktion und verteuern die Geräte.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Arm Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,28 % und einem Kurs von 191,8USD auf Nasdaq (05. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





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