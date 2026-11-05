🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArm Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Arm Holdings

    27 Prozent mehr Umsatz: Warum die Arm-Aktie trotzdem fällt

    Hohe Erwartungen an KI

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Arm übertrifft bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen. Trotzdem gibt die Aktie nachbörslich nach. Der Ausblick zeigt, wie hoch die Messlatte für den KI-Liebling liegt. Ein neuer Chip soll Arm Milliardenumsätze einbringen.

    Hohe Erwartungen an KI - 27 Prozent mehr Umsatz: Warum die Arm-Aktie trotzdem fällt
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Arm wächst zwar kräftig, doch die Anleger hatten sich mehr erhofft. Die Aktie verlor nach den Quartalszahlen im nachbörslichen Handel rund ein Prozent. Der Ausblick zeigt, wie hoch die Erwartungen an das Geschäft mit KI-Rechenzentren inzwischen sind.

    Für das bis Dezember laufende dritte Geschäftsquartal stellt der Chipdesigner einen Umsatz von rund 1,54 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Das liegt knapp über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 1,53 Milliarden US-Dollar. Einige Analystenprognosen reichten allerdings an 1,7 Milliarden US-Dollar heran.

    Die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal fielen stärker aus als erwartet. So legte der Umsatz um 27 Prozent auf 1,44 Milliarden US-Dollar zu. Analysten hatten lediglich mit 1,38 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 52 US-Cent über den erwarteten 47 US-Cent.

    Die Erlöse aus Lizenzverkäufen stiegen um 50 Prozent auf 773 Millionen US-Dollar. Die Einnahmen aus laufenden Lizenzgebühren wuchsen um acht Prozent auf 670 Millionen US-Dollar.

    Im Zuge des KI-Ausbaus geben Rechenzentrumsbetreiber und ihre Zulieferer immer mehr für Arms Designs und Lizenzen aus. Unter Konzernchef Rene Haas baut Arm sein Geschäft um. Der Anbieter von Chipdesigns und Lizenzen möchte selbst zum Chiphersteller werden. Ein eigener Hauptprozessor für KI-Rechenzentren soll in den Geschäftsjahren 2027/28 bis zu zwei Milliarden US-Dollar Umsatz erzielen. Haas zeigte sich zuversichtlich, dieses Niveau zu erreichen. Mit einem größeren Angebot könnte Arm seiner Einschätzung nach noch höhere Erlöse erzielen.

    Gleichzeitig belastet der schwächere Smartphone-Markt, bislang Arms größte Umsatzquelle. Engpässe bei Speicherchips bremsen die Produktion und verteuern die Geräte.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Arm Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,28 % und einem Kurs von 191,8USD auf Nasdaq (05. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hohe Erwartungen an KI 27 Prozent mehr Umsatz: Warum die Arm-Aktie trotzdem fällt Arm übertrifft bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen. Trotzdem gibt die Aktie nachbörslich nach. Der Ausblick zeigt, wie hoch die Messlatte für den KI-Liebling liegt. Ein neuer Chip soll Arm Milliardenumsätze einbringen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     