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    HENSOLDT Lifts 2026 Outlook as Adjusted EBITDA Jumps 33%

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    A record order backlog and strong air defence growth fuelled HENSOLDT’s nine-month performance, prompting the company to raise its 2026 revenue outlook.

    HENSOLDT Lifts 2026 Outlook as Adjusted EBITDA Jumps 33%
    Foto: Ardan Fuessmann - stock.adobe.com
    • Order intake surged 76.7% to €3.564 billion in the first nine months of 2026, while the order backlog reached a record €10.367 billion.
    • Revenue increased 21.3% year on year to €1.863 billion, with growth particularly strong in air defence and services.
    • Adjusted EBITDA rose 33.0% to €281 million, lifting the adjusted EBITDA margin to 15.1% from 13.7%.
    • The book-to-bill ratio improved to 1.9x, compared with 1.3x in the same period of 2025.
    • Optronics showed particularly strong growth: revenue rose 52.4% to €354 million and adjusted EBITDA increased to €45 million.
    • HENSOLDT raised its 2026 revenue outlook to around €2.8 billion and refined its adjusted EBITDA margin target to around 19.0%.

    The next important date, Quarterly Statement 9M 2026, at HENSOLDT is on 05.11.2026.

    At this time, the index MDAX was at 31.298,71PKT (+1,91 %).


    HENSOLDT

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    -5,55 %
    +2,16 %
    -5,78 %
    -13,48 %
    +188,01 %
    +477,67 %
    +389,28 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
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