HENSOLDT Lifts 2026 Outlook as Adjusted EBITDA Jumps 33%
A record order backlog and strong air defence growth fuelled HENSOLDT’s nine-month performance, prompting the company to raise its 2026 revenue outlook.
Foto: Ardan Fuessmann - stock.adobe.com
- Order intake surged 76.7% to €3.564 billion in the first nine months of 2026, while the order backlog reached a record €10.367 billion.
- Revenue increased 21.3% year on year to €1.863 billion, with growth particularly strong in air defence and services.
- Adjusted EBITDA rose 33.0% to €281 million, lifting the adjusted EBITDA margin to 15.1% from 13.7%.
- The book-to-bill ratio improved to 1.9x, compared with 1.3x in the same period of 2025.
- Optronics showed particularly strong growth: revenue rose 52.4% to €354 million and adjusted EBITDA increased to €45 million.
- HENSOLDT raised its 2026 revenue outlook to around €2.8 billion and refined its adjusted EBITDA margin target to around 19.0%.
The next important date, Quarterly Statement 9M 2026, at HENSOLDT is on 05.11.2026.
At this time, the index MDAX was at 31.298,71PKT (+1,91 %).
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