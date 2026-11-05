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    HENSOLDT hebt 2026-Prognose an: Bereinigtes EBITDA steigt um 33 %

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    Rekord im Auftragsbuch, kräftiges Umsatzplus: HENSOLDT wächst in den ersten neun Monaten 2026 deutlich und hebt angesichts der starken Entwicklung seine Jahresprognose an.

    HENSOLDT hebt 2026-Prognose an: Bereinigtes EBITDA steigt um 33 %
    Foto: Ardan Fuessmann - stock.adobe.com
    • Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 76,7 % auf 3,564 Mrd. Euro; der Auftragsbestand erreichte mit 10,367 Mrd. Euro einen Rekord.
    • Der Umsatz wuchs um 21,3 % auf 1,863 Mrd. Euro; das Book-to-Bill-Verhältnis verbesserte sich auf 1,9.
    • Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 33 % auf 281 Mio. Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg von 13,7 % auf 15,1 %.
    • Beide Segmente legten zu: Besonders dynamisch war Optronics mit einem Umsatzplus von 52,4 % und einem EBITDA-Anstieg von 12 auf 45 Mio. Euro.
    • HENSOLDT hebt die Umsatzprognose für 2026 auf rund 2,8 Mrd. Euro an und erwartet nun eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 19 % sowie ein Book-to-Bill am oberen Ende der bisherigen Spanne.
    • Der bereinigte Free Cashflow lag nach neun Monaten bei minus 104 Mio. Euro, verbesserte sich aber gegenüber dem Vorjahreswert von minus 119 Mio. Euro; im dritten Quartal war er mit 32 Mio. Euro positiv.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 9M 2026, bei HENSOLDT ist am 05.11.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.298,71PKT (+1,91 %).


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