Rekord vom August kommt in Reichweite - Rheinmetall unter Druck
DAX-FLASH
- Anlegerlaune treibt den Dax Richtung Rekordhoch
- Demokraten könnten Trumps Politik empfindlich stören
- Gewinnwarnung belastet Rheinmetall-Aktien deutlich
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neu erwachte Risikofreude der Anleger nach den Zwischenwahlen in den USA (Midterms) dürfte den Dax am Donnerstag weiter an seinen bisherigen Rekordstand herantreiben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels ein halbes Prozent höher auf 26.561 Punkte. In der Nacht lag die Indikation bereits bei 26.676 Punkten und damit über dem Dax-Rekord vom August bei 26.618 Punkten.
Die "Blaue Welle" durch den Sieg der US-Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat katapultierte vor allem den US-Leitindex Dow Jones am Mittwoch nach oben. Mit ihrem Sieg können die Demokraten die Politik des republikanischen Präsidenten Trump zwar nicht ohne Weiteres umkehren - aber zumindest empfindlich stören.
Sie könnten vor allem den unmittelbar bevorstehenden Ablauf der aktuellen Regierungsfinanzierung in den Haushaltsverhandlungen als Druckmittel nutzen, um Einfluss auf die Außenpolitik zu nehmen und Druck auf die Handelspolitik zu machen, erklärte Marktexperte Stephen Innes.
Kein guter Tag wird es derweil für die Aktionäre von Rheinmetall nach der Gewinnwarnung. JPMorgan-Experte David Perry stellte sie auf einen Kurseinbruch von etwa 10 Prozent ein. Nachbörslich waren es auf Tradegate am Mittwochabend zunächst etwas weniger als 6 Prozent./ag/stk
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Wie dem auch sei: Zweimal hast du inzwischen angekündigt, nichts mehr zu schreiben. Beide Male war der Vorsatz nach fünf Minuten wieder Geschichte. Vielleicht klappt’s beim dritten Anlauf...Allerdings auch das zeigt deinen Charakter, kein Mann des Wortes. Einfach herrlich
Na Hauptsache, der (natürlich positive) Ausstieg wird in aller Ausführlichkeit zelebriert. 🥳 🥂 🎉
Guten Morgen zusammen,
nach dem starken Oktober halte ich eine größere Korrektur im DAX heute zunächst für eher unwahrscheinlich. Aus meiner Sicht spricht aktuell mehr für weiter steigende Kurse mit möglichen Zielen im Bereich von 26.160 bis hin zur 26.320.
Ab 9:00 Uhr werde ich mir die Marktentwicklung in Ruhe anschauen und die Situation neu bewerten. Es kann allerdings gut sein, dass ich heute bewusst keinen Trade eingehe. Ab Mittag steht nämlich eine Woche Urlaub auf Rügen an, und die möchte ich natürlich auch genießen. 😊
Kommt gut durch den Handelstag und bleibt besonnen!