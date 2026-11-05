Rekord vom August kommt in Reichweite - Rheinmetall unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neu erwachte Risikofreude der Anleger nach den Zwischenwahlen in den USA (Midterms) dürfte den Dax am Donnerstag weiter an seinen bisherigen Rekordstand herantreiben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels ein halbes Prozent höher auf 26.561 Punkte. In der Nacht lag die Indikation bereits bei 26.676 Punkten und damit über dem Dax-Rekord vom August bei 26.618 Punkten.

Die "Blaue Welle" durch den Sieg der US-Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat katapultierte vor allem den US-Leitindex Dow Jones am Mittwoch nach oben. Mit ihrem Sieg können die Demokraten die Politik des republikanischen Präsidenten Trump zwar nicht ohne Weiteres umkehren - aber zumindest empfindlich stören.

Sie könnten vor allem den unmittelbar bevorstehenden Ablauf der aktuellen Regierungsfinanzierung in den Haushaltsverhandlungen als Druckmittel nutzen, um Einfluss auf die Außenpolitik zu nehmen und Druck auf die Handelspolitik zu machen, erklärte Marktexperte Stephen Innes.

Kein guter Tag wird es derweil für die Aktionäre von Rheinmetall nach der Gewinnwarnung. JPMorgan-Experte David Perry stellte sie auf einen Kurseinbruch von etwa 10 Prozent ein. Nachbörslich waren es auf Tradegate am Mittwochabend zunächst etwas weniger als 6 Prozent./ag/stk



