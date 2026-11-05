🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik

    Warnstreiks bei Zeiss, Jenoptik und Jena-Optronik geplant

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Warnstreiks bei Zeiss, Jenoptik und Jena-Optronik
    • Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Entgelt
    • Arbeitgeber bieten Einmalzahlung und 1,3 Prozent
    Warnstreiks bei Zeiss, Jenoptik und Jena-Optronik geplant
    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    JENA (dpa-AFX) - Mit Warnstreiks wollen Beschäftigte von Zeiss, Jenoptik und Jena-Optronik am Donnerstag den Druck in den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie erhöhen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, legen die Belegschaften ab 8.45 Uhr für drei Stunden die Arbeit nieder.

    Fünf Prozent mehr Entgelt gefordert

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Jenoptik AG!
    Long
    37,10€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    41,73€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 8,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Entgelt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem verlangt sie eine besondere Entlastung für Beschäftigte in unteren Entgeltgruppen und Auszubildende sowie die tarifliche Sicherung von Arbeitsplätzen und Standorten.

    Arbeitgeber verweisen auf schwierige Lage

    Die Arbeitgeber boten in der zweiten Verhandlungsrunde eine Einmalzahlung von einem Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoentgelts für Juli 2027 an. Diese kann nach den Tarifregeln je nach Betrieb angepasst werden. Ab Juli 2028 sollen die Entgelttabellen um 1,3 Prozent steigen. Der Arbeitgeberverband VMET begründete das Angebot mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Branche.

    In Thüringer Betrieben der Metall- und Elektroindustrie arbeiten nach VMET-Angaben mehr als 80.000 Menschen. Die laufenden Tarifverhandlungen betreffen laut Verband rund 28.000 Beschäftigte. Zwischen 2019 und 2026 seien in der Branche rund 11.600 Arbeitsplätze weggefallen, teilte der VMET mit./djj/DP/zb

    Jenoptik

    -3,53 %
    -9,77 %
    -15,92 %
    -6,19 %
    +94,63 %
    +55,75 %
    +8,13 %
    +142,23 %
    +83,32 %
    ISIN:DE000A2NB601WKN:A2NB60
    Jenoptik direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 38,28 auf Lang & Schwarz (04. November 2026, 20:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Jenoptik Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +21,85 %/+40,81 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Jenoptik - A2NB60 - DE000A2NB601

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Jenoptik. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Warnstreiks bei Zeiss, Jenoptik und Jena-Optronik geplant Mit Warnstreiks wollen Beschäftigte von Zeiss, Jenoptik und Jena-Optronik am Donnerstag den Druck in den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie erhöhen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, legen die Belegschaften ab 8.45 Uhr für drei …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     