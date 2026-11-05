Verdi bestreikt erneut SWEG-Busse

STUTTGART (dpa-AFX) - Pendler und Schüler müssen sich erneut bei einigen Busbetrieben der SWEG (Südwestdeutschen Landesverkehrs GmbH) auf starke Einschränkungen einstellen. Für Donnerstag und Freitag ruft die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks auf. Betroffen seien demnach Busbetriebe in Gammertingen, Lahr, Schutterwald, Kehl, Endingen, Emmendingen, Weil am Rhein und Müllheim. In den betroffenen Verkehrsgebieten sei mit erheblichen Fahrtausfällen zu rechnen, teilte die SWEG im Vorfeld mit.

Verdi-Verhandlungsführerin Friederike DeCoite sagte, die SWEG und das Land als Eigner müssten endlich Verantwortung übernehmen, um mit der Gewerkschaft über Lösungen zu verhandeln. Es gehe darum, einen verlässlichen ÖPNV für die Zukunft zu gewährleisten. Es ist bereits der sechste Ausstand in der laufenden Tarifrunde. Die SWEG hatte die Streikaufrufe in der Vergangenheit immer als unverhältnismäßig bezeichnet.