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    Qualcomms Smartphone-Geschäft bricht ein – Aktie crasht nachbörslich

    Quartalszahlen

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    Qualcomm schlägt die Gewinnerwartungen, doch die Aktie fällt nachbörslich 7,5 Prozent. Im Smartphone-Geschäft brechen die Erlöse ein. Nun soll ein neues Milliardengeschäft helfen. Doch der Ausblick enttäuscht Anleger.

    Quartalszahlen - Qualcomms Smartphone-Geschäft bricht ein – Aktie crasht nachbörslich
    Foto: Imaginechina - Sipa USA

    Der bereinigte Gewinn je Aktie von Qualcomm betrug 2,17 US-Dollar und lag damit leicht über den erwarteten 2,16 US-Dollar. Der bereinigte Umsatz sank im Jahresvergleich jedoch um sieben Prozent auf 10,44 Milliarden US-Dollar.

    Besonders der Ausblick trübt das Bild. Für das laufende Quartal stellt Qualcomm einen Gewinn je Aktie zwischen 2,15 und 2,35 US-Dollar in Aussicht. Die Mitte dieser Spanne liegt unter der Analystenschätzung von 2,27 US-Dollar. Beim Umsatz erwartet der Konzern 10,4 bis 11,2 Milliarden US-Dollar. Die Markterwartung liegt hier bei 10,48 Milliarden US-Dollar.

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    Im Kerngeschäft verschärfen steigende Speicherpreise die Lage. Smartphones werden teurer, wodurch die Nachfrage leidet. Trotz eigener Preiserhöhungen im September brach der Umsatz von Qualcomm mit Handy-Chips um 26 Prozent auf 5,14 Milliarden US-Dollar ein. Erwartet wurden 5,21 Milliarden US-Dollar. Qualcomm sieht den Tiefpunkt bei Android-Smartphones in China erreicht. Für das Jahr 2027 rechnet der Konzern mit einem stagnierenden Smartphone-Markt.

    Dagegen legte der Umsatz mit Autochips um 89 Prozent auf 1,99 Milliarden US-Dollar zu. Analysten hatten lediglich 1,66 Milliarden US-Dollar erwartet. Die Erlöse im Geschäft mit dem Internet der Dinge stiegen um vier Prozent auf 1,88 Milliarden US-Dollar. Zudem vereinbarte Qualcomm, Technik für das Mobilfunknetz von SpaceX zu liefern.

    Im Lizenzgeschäft sank der Umsatz hingegen um sieben Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar. Die Verträge mit Apple, Huawei und Transsion wurden verlängert.

    Die nächste Milliardenhoffnung sind KI-Rechenzentren. Konzernchef Cristiano Amon erwartet in diesem Bereich im Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von fünf Milliarden US-Dollar. Qualcomm hat einen Kunden für optische Verbindungen gewonnen und steht mit einem globalen Cloudkonzern in Kontakt. Laut Amon begrenzen noch Lieferengpässe den Ausbau.

    Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel an der Nasdaq am Donnerstag zeitweise 7,47 Prozent und fiel auf 160,25 US-Dollar (Stand: 7:22 Uhr MEZ). 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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