AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: AIXTRON
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIXTRON Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIXTRON Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON Aktie beträgt 46,31€. Die AIXTRON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +42,63 %.
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Analysten und Kursziele für die AIXTRON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|42,00Euro
|+29,35 %
|-
|Deutsche Bank
|44,00Euro
|+35,51 %
|-
|Deutsche Bank
|42,00Euro
|+29,35 %
|-
|JPMorgan
|54,00Euro
|+66,31 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|44,00EUR
|+35,51 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|44,00EUR
|+35,51 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00EUR
|+29,35 %
|-
|JPMORGAN
|54,00EUR
|+66,31 %
|14.10.2026
|JEFFERIES
|44,00EUR
|+35,51 %
|15.10.2026
|JPMORGAN
|54,00EUR
|+66,31 %
|15.10.2026
|MPCM
|42,00EUR
|+29,35 %
|16.10.2026
|JEFFERIES
|44,00EUR
|+35,51 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|44,00EUR
|+35,51 %
|29.10.2026
|JPMORGAN
|54,00EUR
|+66,31 %
|29.10.2026
|JPMORGAN
|54,00EUR
|+66,31 %
|30.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2026
|BERENBERG
|39,00EUR
|+20,11 %
|30.10.2026
-3,31 %
+1,24 %
-20,12 %
-19,34 %
+102,91 %
+13,06 %
+52,75 %
+541,36 %
+418,93 %
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