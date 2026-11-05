Befesa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB
Aktuelle Analystenmeinungen zur Befesa Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Befesa Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Befesa Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Befesa Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Befesa Aktie beträgt 46,45€. Die Befesa Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,63 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Befesa Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|44,00Euro
|+18,04 %
|-
|Analyst
|44,00Euro
|+18,04 %
|-
|Analyst
|44,00Euro
|+18,04 %
|-
|UBS
|50,00Euro
|+34,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|39,00EUR
|+4,63 %
|-
|JEFFERIES
|44,00EUR
|+18,04 %
|12.10.2026
|UBS
|50,00EUR
|+34,14 %
|12.10.2026
|JEFFERIES
|44,00EUR
|+18,04 %
|28.10.2026
|JEFFERIES
|44,00EUR
|+18,04 %
|28.10.2026
|UBS
|55,00EUR
|+47,55 %
|28.10.2026
|JEFFERIES
|53,00EUR
|+42,19 %
|29.10.2026
-0,34 %
+5,39 %
+8,63 %
+3,55 %
+34,70 %
+37,64 %
-41,77 %
+6,14 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte