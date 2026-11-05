Adyen Parts Sociales Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Robertvt - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Adyen Parts Sociales Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Adyen Parts Sociales Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Adyen Parts Sociales Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Adyen Parts Sociales Aktie beträgt 1,23 Tsd.€. Die Adyen Parts Sociales Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +44,23 %.
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Analysten und Kursziele für die Adyen Parts Sociales Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|1,16 Tsd.Euro
|+35,70 %
|-
|JEFFERIES
|1,23 Tsd.EUR
|+44,24 %
|06.10.2026
|JEFFERIES
|1,23 Tsd.EUR
|+44,24 %
|19.10.2026
|JPMORGAN
|1,35 Tsd.EUR
|+57,93 %
|23.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.10.2026
|JEFFERIES
|1,08 Tsd.EUR
|+25,99 %
|28.10.2026
|JEFFERIES
|1,23 Tsd.EUR
|+44,24 %
|28.10.2026
|JPMORGAN
|1,16 Tsd.EUR
|+35,70 %
|28.10.2026
|JPMORGAN
|1,35 Tsd.EUR
|+57,93 %
|28.10.2026
|UBS
|1,30 Tsd.EUR
|+52,08 %
|29.10.2026
+0,37 %
+4,22 %
-0,95 %
-9,44 %
-39,49 %
+18,94 %
-68,12 %
+80,62 %
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