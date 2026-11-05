DWS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur DWS Group Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group Aktie beträgt 71,36€. Die DWS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,12 %.