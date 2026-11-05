DWS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Arne Dedert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur DWS Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group Aktie beträgt 71,36€. Die DWS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,12 %.
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Analysten und Kursziele für die DWS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|68,00Euro
|+1,12 %
|-
|UBS
|75,00Euro
|+11,52 %
|-
|RBC
|73,00EUR
|+8,55 %
|04.10.2026
|BERENBERG
|68,00EUR
|+1,12 %
|19.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|64,00EUR
|-4,83 %
|28.10.2026
|BARCLAYS
|66,00EUR
|-1,86 %
|28.10.2026
|BERENBERG
|68,00EUR
|+1,12 %
|28.10.2026
|JEFFERIES
|90,00EUR
|+33,83 %
|28.10.2026
|RBC
|73,00EUR
|+8,55 %
|28.10.2026
|UBS
|75,00EUR
|+11,52 %
|28.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|65,00EUR
|-3,35 %
|30.09.2026
-0,59 %
+2,06 %
-2,41 %
-11,55 %
+21,33 %
+134,06 %
+80,71 %
+98,37 %
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