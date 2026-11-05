Jenoptik Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild
Aktuelle Analystenmeinungen zur Jenoptik Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Jenoptik Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jenoptik Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Jenoptik Aktie beträgt 49,60€. Die Jenoptik Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,57 %.
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Analysten und Kursziele für die Jenoptik Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|48,00Euro
|+25,39 %
|-
|Analyst
|49,00Euro
|+28,00 %
|-
|Deutsche Bank
|52,00Euro
|+35,84 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|52,00EUR
|+35,84 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|52,00EUR
|+35,84 %
|-
|UBS
|45,00EUR
|+17,55 %
|21.10.2026
|JEFFERIES
|48,00EUR
|+25,39 %
|21.10.2026
|JEFFERIES
|49,00EUR
|+28,00 %
|21.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2026
|MPCM
|51,00EUR
|+33,23 %
|22.10.2026
|BERENBERG
|50,00EUR
|+30,62 %
|27.10.2026
-3,50 %
-9,77 %
-15,92 %
-6,19 %
+94,63 %
+55,75 %
+8,13 %
+142,23 %
+83,37 %
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