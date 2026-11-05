Nordea Bank Abp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordea Bank Abp Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Nordea Bank Abp Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Nordea Bank Abp Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordea Bank Abp Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordea Bank Abp Aktie beträgt 19,56€. Die Nordea Bank Abp Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,93 %.