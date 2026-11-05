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    Nordea Bank Abp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

    Aktie kaufen oder verkaufen

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    Aktie kaufen oder verkaufen - Nordea Bank Abp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
    Foto: Roland Magnusson - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordea Bank Abp Aktie im Überblick.
    10 Analysten empfehlen die Nordea Bank Abp Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Nordea Bank Abp Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordea Bank Abp Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Nordea Bank Abp Aktie beträgt 19,56. Die Nordea Bank Abp Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,93 %.

    Analysten und Kursziele für die Nordea Bank Abp Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 19,00Euro +15,55 % -
    Analyst 20,00Euro +21,64 % -
    Goldman Sachs 18,00Euro +9,47 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 21,00EUR +27,72 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 21,00EUR +27,72 % -
    UBS - - 05.10.2026
    JEFFERIES 20,00EUR +21,64 % 06.10.2026
    UBS - - 15.10.2026
    UBS - - 15.10.2026
    JEFFERIES 19,00EUR +15,55 % 15.10.2026
    JEFFERIES 20,00EUR +21,64 % 15.10.2026
    GOLDMAN SACHS 18,00EUR +9,47 % 30.09.2026

    Nordea Bank Abp

    -0,27 %
    +3,04 %
    -4,46 %
    -8,03 %
    +11,54 %
    +62,29 %
    +50,47 %
    +80,00 %
    +502,41 %
    ISIN:FI4000297767WKN:A2N6F4
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    Verfasst von Analysten Monitor
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    Aktie kaufen oder verkaufen Nordea Bank Abp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26 Im Oktober `26 haben 12 Analysten die Nordea Bank Abp Aktie eingestuft.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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