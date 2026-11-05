Knorr-Bremse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Andreas Gebert - picture alliance / dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Knorr-Bremse Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Knorr-Bremse Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Knorr-Bremse Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Knorr-Bremse Aktie beträgt 118,00€. Die Knorr-Bremse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,67 %.
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Analysten und Kursziele für die Knorr-Bremse Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|126,00Euro
|+33,12 %
|-
|JPMorgan
|108,00Euro
|+14,10 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|118,00EUR
|+24,67 %
|-
|JEFFERIES
|126,00EUR
|+33,12 %
|09.10.2026
|JPMORGAN
|108,00EUR
|+14,10 %
|28.10.2026
|JEFFERIES
|126,00EUR
|+33,12 %
|28.10.2026
|BARCLAYS
|94,00EUR
|-0,69 %
|29.10.2026
|BERENBERG
|125,00EUR
|+32,07 %
|29.10.2026
|MPCM
|131,00EUR
|+38,40 %
|29.10.2026
-0,11 %
-1,15 %
-4,78 %
-11,35 %
+19,57 %
+74,41 %
+0,99 %
+12,29 %
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