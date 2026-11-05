Akzo Nobel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Akzo Nobel Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Akzo Nobel Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Akzo Nobel Aktie beträgt 64,91€. Die Akzo Nobel Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,28 %.
Analysten und Kursziele für die Akzo Nobel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|70,00Euro
|+10,31 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|-5,45 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|-5,45 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|62,00EUR
|-2,30 %
|13.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|62,00EUR
|-2,30 %
|19.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|62,00EUR
|-2,30 %
|21.10.2026
|JEFFERIES
|55,00EUR
|-13,33 %
|21.10.2026
|BARCLAYS
|69,00EUR
|+8,73 %
|21.10.2026
|BERENBERG
|70,00EUR
|+10,31 %
|21.10.2026
|JPMORGAN
|72,00EUR
|+13,46 %
|21.10.2026
|JPMORGAN
|72,00EUR
|+13,46 %
|21.10.2026
-0,25 %
+8,09 %
+10,92 %
+2,78 %
+12,85 %
-1,09 %
-37,61 %
+13,25 %
+394,93 %
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