Akzo Nobel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Akzo Nobel Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Akzo Nobel Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Akzo Nobel Aktie beträgt 64,91€. Die Akzo Nobel Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,28 %.