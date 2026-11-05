TRATON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur TRATON Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der TRATON Aktie beträgt 37,83€. Die TRATON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,82 %.