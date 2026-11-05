TRATON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: TRATON GROUP
Aktuelle Analystenmeinungen zur TRATON Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der TRATON Aktie beträgt 37,83€. Die TRATON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,82 %.
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Analysten und Kursziele für die TRATON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00EUR
|+26,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|43,00EUR
|+29,36 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|+8,30 %
|01.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|+8,30 %
|28.10.2026
|JEFFERIES
|35,00EUR
|+5,29 %
|28.10.2026
|JPMORGAN
|35,00EUR
|+5,29 %
|28.10.2026
+0,18 %
+3,54 %
-2,17 %
-18,70 %
+23,61 %
+73,71 %
+48,53 %
+5,78 %
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