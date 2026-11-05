HENSOLDT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Ardan Fuessmann - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur HENSOLDT Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die HENSOLDT Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die HENSOLDT Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die HENSOLDT Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT Aktie beträgt 94,83€. Die HENSOLDT Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,76 %.
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Analysten und Kursziele für die HENSOLDT Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|98,00Euro
|+20,66 %
|-
|Goldman Sachs
|85,00Euro
|+4,65 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|105,00EUR
|+29,28 %
|-
|JEFFERIES
|98,00EUR
|+20,66 %
|05.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|85,00EUR
|+4,65 %
|06.10.2026
|JEFFERIES
|98,00EUR
|+20,66 %
|07.10.2026
+1,31 %
-4,34 %
+2,37 %
-6,28 %
-10,58 %
+189,28 %
+485,16 %
+394,10 %
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