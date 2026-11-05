HENSOLDT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur HENSOLDT Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die HENSOLDT Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die HENSOLDT Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die HENSOLDT Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT Aktie beträgt 94,83€. Die HENSOLDT Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,76 %.