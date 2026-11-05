Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Sebastian Kahnert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Energy Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Energy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy Aktie beträgt 203,33€. Die Siemens Energy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +65,18 %.
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Analysten und Kursziele für die Siemens Energy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|DZ Bank
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|210,00EUR
|+70,59 %
|-
|RBC
|200,00EUR
|+62,47 %
|01.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|08.10.2026
|RBC
|200,00EUR
|+62,47 %
|09.10.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|18.10.2026
-1,23 %
-8,85 %
-18,62 %
-23,08 %
+11,37 %
+1.117,03 %
+407,75 %
+461,16 %
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