Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 296,00€. Die Siemens Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,29 %.