Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 296,00€. Die Siemens Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,29 %.
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Analysten und Kursziele für die Siemens Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|300,00Euro
|+7,73 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|270,00EUR
|-3,04 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|02.10.2026
|RBC
|280,00EUR
|+0,55 %
|09.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|330,00EUR
|+18,50 %
|14.10.2026
|JEFFERIES
|300,00EUR
|+7,73 %
|15.10.2026
-0,32 %
+2,20 %
+0,47 %
-4,32 %
+13,90 %
+115,46 %
+90,71 %
+197,99 %
+250,23 %
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