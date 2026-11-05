Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Stellantis Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stellantis Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis Aktie beträgt 5,63€. Die Stellantis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,39 %.