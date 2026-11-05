Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Carlos Osorio - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stellantis Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stellantis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis Aktie beträgt 5,63€. Die Stellantis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,39 %.
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Analysten und Kursziele für die Stellantis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|4,00EUR
|-3,01 %
|-
|UBS
|4,00EUR
|-3,01 %
|08.10.2026
|RBC
|4,00EUR
|-3,01 %
|15.10.2026
|JPMORGAN
|6,00EUR
|+45,48 %
|19.10.2026
|RBC
|4,00EUR
|-3,01 %
|28.10.2026
|JEFFERIES
|8,00EUR
|+93,97 %
|28.10.2026
|JEFFERIES
|9,00EUR
|+118,22 %
|28.10.2026
|JPMORGAN
|6,00EUR
|+45,48 %
|29.10.2026
+0,33 %
-1,50 %
+6,16 %
-18,57 %
-51,32 %
-78,04 %
-76,65 %
-29,13 %
-18,57 %
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