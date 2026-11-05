AUTO1 Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Autohero
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUTO1 Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die AUTO1 Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUTO1 Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUTO1 Group Aktie beträgt 32,40€. Die AUTO1 Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +74,66 %.
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Analysten und Kursziele für die AUTO1 Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|34,00Euro
|+83,29 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|32,00EUR
|+72,51 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|32,00EUR
|+72,51 %
|02.10.2026
|JPMORGAN
|34,00EUR
|+83,29 %
|02.10.2026
|UBS
|30,00EUR
|+61,73 %
|02.10.2026
+0,54 %
+6,05 %
+14,75 %
-21,03 %
-35,98 %
+184,42 %
-42,62 %
-51,40 %
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